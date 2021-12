Al Sivori The neutral ground di CJ Hunt. Sullo schermo il 14 dicembre alle 20:30 in versione originale inglese con sottotitoli in italiano.

Al Sivori The neutral ground, il 14 e 21 dicembre.

Intervento di Daniele Torcellini e Pietro Millefiore. Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.

Ulteriore proiezione alla Filmclub martedì 21 dicembre ore 16.30 – 19 – 21

Perché certi monumenti suscitano discussioni accese? Erigerne nuovi nel 2021 ha ancora senso? L’idea di monumentalità a quali esigenze risponde?

Come si può costruire memoria collettiva negli spazi pubblici? La pianificazione urbanistica può plasmare il paesaggio mentale dei cittadini?

Sono alcune delle domande collegate al film “The Neutral Ground” (“Il campo neutro”), secondo appuntamento della rassegna “Mondovisioni – I documentari di Internazionale”, che seleziona le migliori opere realizzate in tutto il mondo e le propone in esclusiva per l’Italia.

Martedì 14 dicembre (ore 20.30) 2021 al cinema Sivori, “The Neutral Ground” sarà presentato dagli storici dell’arte Daniele Torcellini (critico e storico dell’arte) e Pietro Millefiore (storico dell’architettura e artista),

docenti all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, che alla fine della proiezione discuteranno con il pubblico.

Un’occasione per riportare alla nostra realtà il caso al centro del film, scatenato dalla rimozione di alcuni monumenti della memoria sudista a New Orleans.

Si parlerà della funzione, del ruolo e del significato dei monumenti nelle nostre città, anche alla luce di alcuni recenti casi di cronaca.

Il film sarà replicato alla Sala Filmclub martedì 21 dicembre alle ore 16.30, 19.00, 21.00. Sempre in versione originale inglese con i sottotitoli in italiano.

Appuntamento organizzato in collaborazione con l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.

Il regista di “The Neutral Ground” è il comico CJ Hunt, che di fronte al dilagare di scontri accesi fino ad arrivare alle minacce di morte, decide di mettersi in viaggio per capire perché un esercito sconfitto nel 1865 abbia ancora così tanto potere nell’immaginario degli Stati Uniti di oggi.

Tutto inizia a New Orleans il 24 aprile 2017 quando, in piena notte, viene smantellato l’obelisco eretto nel 1891 che commemorava la fallita rivolta degli irriducibili confederati contro il nuovo governo della Louisiana filonordista, dopo la Guerra civile (1861-1865).

Stessa sorte tocca alla statua del generale comandante delle truppe Confederate Robert E. Lee, quella del generale P.G.T. Beauregard e quella del presidente degli Stati Confederati, Jefferson Davis.

Mentre la controversia sui monumenti si espande a livello nazionale, ed emergono da una parte il movimento suprematista bianco e dall’altra Black Lives Matter, attraverso un mix di umorismo e giornalismo investigativo, “The Neutral Ground” diventa una toccante esplorazione del razzismo e dell’eredità della schiavitù.

La verità è una sola: la discussione sui monumenti ha tolto il velo a un passato con cui bisogna ancora fare i conti.

Biglietto intero 6 euro, Young e Campus 4 euro. Abbonamento per sei film 25 euro. Sono validi tutti gli abbonamenti di Circuito.

I primi sei lettori del “Il Secolo XIX” che si presenteranno alla cassa con una copia del giornale uscito il giorno stesso, avranno diritto al biglietto omaggio.

La rassegna, organizzata da CineAgenzia insieme al settimanale Internazionale, ogni anno debutta al festival di giornalismo “Internazionale a Ferrara”, per proseguire in un lungo tour in tutta la nazione.

A Genova è realizzata da Alesbet e Centro Culturale Carignano, in collaborazione con Ordine dei Giornalisti della Liguria, Accademia Ligustica di Belle Arti e Centro per non subire violenza/Udi, con il sostegno di Europa Cinema e Fice.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 11 GENNAIO 2022, ore 20.30

WRITING WITH FIRE di Rintu Thomas, Sushmit Ghosh

India, 2021, 93’

Versione originale hindi con i sottotitoli in italiano

Intervento di Laura Guglielmi, giornalista e scrittrice

Ulteriori proiezioni alla Filmclub martedì 18 – 25 gennaio ore 16.30 – 19 – 21

Martedì 15 FEBBRAIO 2022, ore 20.30

DYING TO DIVORCE di Chloe Fairweather

Regno Unito, Norvegia, Germania Turchia, 2021, 82’

Versione originale turca e inglese con i sottotitoli in italiano

Intervento di Elisa Pescio (Centro per non subire violenza/UDI)

Ulteriori proiezioni alla Filmclub martedì 22 febbraio ore 16.30 – 19 – 21

Martedì 15 MARZO 2022, ore 20.30

THE LAST SHELTER di Ousmane Samassékou

Francia, Mali, Sudafrica, 2021, 86’

Versione originale bambara, francese, inglese e moor con i sottotitoli in italiano

Intervento di Marco Aime, antropologo (Università di Genova)

Ulteriori proiezioni alla Filmclub martedì 22 – 29 marzo ore 16.30 – 19 – 21

Martedì 12 APRILE 2022, ore 20.30

THE MONOPOLY OF VIOLENCE di David Dufresne

Francia, 2020, 86’

Versione originale francese con i sottotitoli in italiano

Intervento di Marco Menduni, giornalista de “Il Secolo XIX”

Ulteriori proiezioni alla Filmclub martedì 19 – 26 aprile ore 16.30 – 19 – 21