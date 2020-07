Al Porto Antico jazz con la pianista romana Rita Marcotulli

Genova Porto Antico EstateSpettacolo 2020: GEzmataz FEstival saluta con la classe di Rita Marcotulli. Domenica 26 luglio ultima serata per la rassegna dedicata alla musica jazz.

Si conclude con un piano solo della grande pianista romana Rita Marcotulli, con un repertorio a sorpresa in cui non mancheranno composizioni originali e songs rilette secondo la prospettiva aperta che la musicista ci ha abituati a riconoscere come marchio distintivo della propria arte.

Musicista ecclettica e pluripremiata, Rita Marcotulli ha composto la colonna sonora del film “Basilicata Coast to Coast” di Rocco Papaleo, per il quale ha vinto nel 2010 il Premio Ciak d’Oro per la miglior Colonna Sonora ed il premio della stampa cinematografica, il Nastro d’Argento, nella categoria miglior Colonna Sonora e nel 2011 riceve il prestigioso “David di Donatello”. Del 2011 è il Premio Top Jazz come miglior artista del jazz italiano secondo la rivista Musica Jazz.

Salute e sicurezza in primo piano

Tutti gli allestimenti delle location sono stati ripensati e rimodulati per garantire il necessario distanziamento sociale e la sicurezza di tutti, la capienza complessiva (270 posti a sedere in Piazza delle Feste, circa 150 posti per l’Isola delle Chiatte) è necessariamente diminuita, ma a vantaggio della sicurezza.

Tutti gli spazi saranno igienizzati ad ogni spettacolo, le procedure di ingresso rispetteranno quanto stabilito dalle linee guida dal Ministero per gli spettacoli all’aperto, si procederà alla misurazione della temperatura per tutti i presenti, all’invito all’igienizzazione delle mani, le misure di distanziamento sociale verranno rigorosamente rispettate nell’assegnazione dei posti e si osserverà l’obbligo della mascherina anche durante lo spettacolo

Porto Antico EstateSpettacolo 2020

Programma cronologico

Piazza delle Feste

· 26 luglio – Gezmataz Festival

RITA MARCOTULLI

Posto unico € 10,00

· 27 luglio – Palco sul Mare Festival

GIUA & BERGALLO – “Mare Monstrum”

Posto unico €15,00, ridotto € 13,00

· 28 luglio – Palco sul Mare Festival

BOBBY SOUL featuring ROY PACI “20/30 Tour”

Posto unico €15,00, ridotto € 13,00

· 29 luglio – Palco sul Mare Festival

CLAUDIO LAURETTA “Imitamorfosi”

Posto unico €15,00, ridotto € 13,00

· 30 luglio – Palco sul mare Festival

FABRIZIO “PIPPO” LAMBERTI “Pessimismo e Fastidio”

Posto unico €15,00, ridotto € 13,00

· 31 luglio – Palco sul mare Festival

PAOLA ATZENI featuring ALBERTO FORTIS “La musica che (ci) gira intorno”

Posto unico €15,00, ridotto € 13,00

· 3 agosto – Ridere d’agosto… ma anche prima

SOGGETTI SMARRITI “The very best show of”

Doppio spettacolo ore 20.30 e ore 22,00

Posto unico Intero € 18,00 – Ridotto € 14,00

· 4 e 5 agosto – Palco sul mare Festival

I PIRATI DEI CARUGGI “Abelinauti”

Posto unico €20,00, ridotto € 18,00

· 28 agosto/ 6 settembre

22° SUQ Festival – Teatro del dialogo

Isola delle Chiatte

· 1 agosto – Sea Stories

FEDERICO SIRIANNI “Maqroll, Gabbiere” con Raffaele Rebaudengo

Posto unico € 15,00

· 8 agosto – Sea Stories

SILENT BOOK

evento gratuito

· 21-25 agosto – Sea Stories

o Ore 19:00 IL BAR SOTTO IL MARE con Luca Cicolella

Posto unico € 5,00

o Ore 21:30 FRANKENSTEIN con Igor Chierici

Posto unico € 15,00

Biglietto combinato per i due spettacoli: € 18,00

Versione digitale + download documentario € 4