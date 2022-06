Al Giancardi-Galilei-Aicardi una parata di stelle Alla Festa dei Premiati, consegnati i riconoscimenti agli studenti di quest’anno scolastico

Al Giancardi-Galilei-Aicardi una parata di stelle Alla Festa dei Premiati, Macheda: si sono confrontati con altri studenti di altre realtà nazionali e anche internazionali, portando oltre i confini dell’Istituto il nome di Alassio, come eccellenza nella formazione e nelle tradizioni della tavola e del ricevimento

Una vera parata di stelle quella che ha caratterizzato la tradizionale Festa dei Premiati che il dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero Aicardi-Galilei-Giancardi di Alassio, Massimo Salza ha organizzato nei giorni scorsi per premiare gli studenti che, nel corso dell’anno scolastico, si sono distinti nell’ambito di concorsi, premi, contest cui hanno partecipato.

“E’ un lungo elenco di studenti – spiega l’Assessore alle Politiche Scolastiche di Alassio, Fabio Macheda – che hanno partecipato ad eventi locali e non nelle rispettive materie di competenza: pasticceria, cucina, ma anche accoglienza, drink… dando prova, in situazioni anche di grande emozione, di un’ottima preparazione e soprattutto di sapere gestire situazioni al di fuori della propria zona di confort”.

Per loro premi in materiali utili al proseguo della loro vita professionale, o anche in denaro, o borse di studio insieme a un attestato ricordo del proprio impegno e successo.

“Premi meritatissimi – prosegue Macheda – perchè si sono confrontati con altri studenti di altre realtà nazionali e anche internazionali, portando oltre i confini dell’Istituto il nome di Alassio, come eccellenza nella formazione e nelle tradizioni della tavola e del ricevimento”.

Ecco i premiati: Per il Concorso Borsa di Studio Canetto sono stati premiati Pietro Notari, Lucio Donadeo e Lucrezia Buccheri; nelle UDA (unità di Apprendimento) si sono distinti Alessandro Foresti, Luca Marini, Manuel Bestoso e Simon Dagrada; nel Contest di fotografia premiati Chiara Bonfante e Sarah Barbiero; Premi ANPI pr Alessandro Gandolfo, Matilde Tedesco e Matteo Faraudo; Borsa di Studio Emanuele Tavaroli per Letizia Luchina; per il progetto “L’Eroico” premiati Sofia Polizzi e Pietro Notari; nell’ambito del contest enogastronomico del Festival della Cultura, riconoscimenti per Paola Pagano Giovanni Corniati; premiato anche il Franco Tommaso, finalista del contest Alassio Drink; per le Paracuchiadi Andrea Parrelli; premiato Umberto Gianni per “Un racconto per Fabrizio”; Sissy De Sguaines sguarramanometri liguri, Davide Furfaro per l’Internazionale di Cervia; Premio Zonta per Silvia Andretto; Martina Anselmo, Davide Martinico e Tommaso Quartieri dell’agrario hanno conquistato il premio del Consorzio del Pesto; al Concorso Nazionale di Ristorazione Diversa di Valeggio sul Mincio si sono segnalati Daniele Curto e Maryblu Ferrari; al concorso Goethe riconoscimenti per Arianna Corona, Michela Leuzzi, Alice Giordano, Lorenzo Cappiello e Jacopo Fischietti. Riconoscimenti anche per Giulia Inchingolo, Erica Agozzino e Pietro Lamberti oltre a un premio speciale come miglior allievo della Federazione Cuochi a Paola Pagano.