Concerto per organo con Olivier Penin, il 7 giugno ore 21 alla Chiesa parrocchiale dei SS. Nicolò ed Erasmo di Genova Voltri.

Concerto per organo con Olivier Penin, martedì.

I° FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE DI GENOVA “ARTE & MUSICA NELLE CHIESE DELLA SUPERBA”

Alle 21 in Via Camozzini 9 a Voltri con Olivier Penin, organo.

Organo Carlo Vegezzi Bossi, 1902

Alla scoperta della voce degli organi più preziosi di Genova, suonati da musicisti di valore internazionale, com’è accaduto con Enrico Viccardi nella chiesa S. Francesco di Bolzaneto gremita e con lo spagnolo Javier Artigas Pina al Santuario della Madonnetta.

Martedì 7 giugno 2022, alle ore 21, sarà la Chiesa Parrocchiale dei SS. Nicolò ed Erasmo in Genova Voltri ad ospitare l’attesa esibizione di Olivier Penin, organista titolare della Basilica di Sainte Clotilde a Parigi.

Il concerto costituisce il terzo appuntamento del I° Festival Organistico Internazionale di Genova “Arte & Musica nelle chiese della Superba”, rassegna promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” – ETS.

Sarà quindi possibile ascoltare l’organo “Carlo Vegezzi Bossi” (1902) in un ampio repertorio incentrato su composizioni di autori francesi che si concluderà con un’improvvisazione in stile sinfonico su un tema fornito dal pubblico.

Il concerto si avvale del sostegno economico dell’Assessorato al Commercio e Grandi Eventi del Comune di Genova, della Fondazione Carige e del Centro Latte Rapallo e del patrocinio dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Genova.

L’ingresso è libero e gratuito, ma è richiesto l’uso della mascherina FFP2.

Il Festival si chiude martedì 14 giugno (ore 17.30) all’Abbazia di S. Matteo, nel cuore del centro storico genovese, con il concerto dell’artista svizzero Hilmar Gertschen, organista titolare della Kollegiumskirche di Briga.

BIOGRAFIA DI OLIVER PENIN

Nato nel 1981, Olivier Penin ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di cinque anni e nel 1987 è entrato nella scuola di canto corale di Caen.

Dopo aver conseguito il diploma di organo sotto la guida di David Noël-Hudson, nel 2004 viene nominato organista titolare del Grande Organo “Cavaillé-Coll” (1859) della Basilica di Sainte Clotilde a Parigi.

Titolare unico dello strumento dal 2012, si occupa in tale veste sia della pratica liturgica che dei concerti.

È fondatore e Direttore Artistico della rassegna “Les Samedis de l’orgue” e organizza con cadenza annuale una masterclass che ospita abitualmente studenti provenienti da tutto il mondo.

Olivier Penin ha inciso numerosi CD per case discografiche, quali Festivo e Harmonia Mundi.

Nel 2022 uscirà per l’etichetta Brilliant Classics l’opera completa per organo di César Franck, suo illustre predecessore, registrata sull’organo della Basilica di Sainte Clotilde.

Si esibisce abitualmente, oltre che in Francia, nei Paesi Bassi, in Germania, Italia, Slovenia, Croazia, Belgio, Polonia, Austria, Danimarca, Russia, Messico e Giappone. È stato invitato da diverse formazioni europee ad eseguire il repertorio per organo e orchestra.

Ha fondato, insieme a Marc Korovitch, l’Ensemble Basilica, un gruppo professionale specializzato nel repetorio per organo e coro. Si è inoltre esibito con famose compagini corali, quali l’Ensemble Aedes e la Maîtrise de Paris.

I compositori Olivier Schmidt, Pierre-Adrien Charpy e Stéphane Delplace gli hanno affidato la prima esecuzione assoluta di loro opere. È membro di giurie di concorsi internazionali ed è regolarmente invitato a tenere masterclass.

ORGANO DELLA CHIESA DEI SS. NICOLÒ ED ERASMO A VOLTRI, GENOVA

Organo a trasmissione pneumatica costruito nel 1902 da Carlo Vegezzi Bossi di Torino, successivamente modificato ed ampliato da Arturo Pedrini nel 1967 e dalla Ditta Brondino Vegezzi Bossi nel 1987.

Il corpo principale è posto in cantoria sopra l’ingresso principale della Chiesa mentre l’organo positivo corale del 1967 è posto in cassa dotata di portelle per l’espressione, addossata posteriormente all´altar maggiore.

Lo strumento dispone di due consolle: la prima, a trasmissione elettrica, è posta in cantoria; consta di due tastiere di 58 tasti (Do1-La5) e pedaliera concavo-radiale di 27 note (Do1-Re3) ed è completa dei dispositivi di unioni/accoppiamenti e di tre combinazioni aggiustabili.

La seconda consolle a trasmissione elettronica, ricostruita nell´ultimo restauro, è posta in Chiesa; dispone di tre tastiere di 58 tasti (Do1-La5) e pedaliera concavo radiale di 30 note (Do1-Fa3) ed è completa dei consueti dispositivi di unioni, accoppiamenti, annullatori e di combinazioni aggiustabili multiple.