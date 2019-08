Al Galliera algerino alterato distrugge porta ingresso: è Tso

Ancora problemi al Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera di Genova.

Nella notte un algerino portato in ambulanza in ospedale in stato di alterazione una volta all’interno della struttura ha dato in escadescenza.

Il 53enne ha dapprima distrutto la porta d’ingresso poi ha preso a pugni la vetrata della portineria.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno bloccato l’uomo prima che si verificasse un’aggressione al personale ospedaliero.

E’ stato immobilizzato e sottoposto a Tso, trattamento sanitario obbligatorio.

Dai primi accertamenti l’uomo sembra avesse fatto uso di droghe e di alcol.

Si tratta della seconda incursione al pronto soccorso in due giorni e la situazione all’interno della struttura restadecisamente tesa.

Aggressione pronto soccorso del Galliera: paziente rompe mano a infermiere