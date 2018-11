Al Duse iniziano gli incontri Teatro e Noir

Lunedì 26 novembre inizia al Teatro Duse un ciclo di sette incontri, tutti ad ingresso libero, dedicato a “Teatro e noir”, a cura di Angelo Pastore e Marco Salotti.

La rassegna si propone di evidenziare affinità e divergenze fra i grandi testi teatrali e il genere noir.

Un’ampia e approfondita indagine, articolata in sette appuntamenti, che parte da Edipo re di Sofocle per arrivare a I bastardi di Pizzofalcone, passando per l’assassinio di Giulio Cesare e per gli anni delle stragi italiane. Ognuno dei sette incontri è presieduto da importanti esponenti del mondo della cultura come storici, giuristi, sociologi, docenti universitari, scrittori e critici teatrali. Leggono ed interpretano i brani gli allievi della scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova.

Il ciclo è un’attività formativa in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria. Al termine del ciclo verrà rilasciato a richiesta, a studenti e docenti, un attestato di frequenza.

Di seguito il calendario completo:

Lunedì 26 novembre ore 18: “Edipo Re, primo noir del teatro”. Con Marta Cartabia e Luciano Violante.

Lunedì 3 dicembre ore 18: “Ventitré pugnalate”. Con Luciano Garofano e Giorgio Ieranò.

Giovedì 6 dicembre ore 18: “Libri e omicidi”. Con Luciano Canfora e Margherita Rubino.

Lunedì 14 gennaio ore 18: “Quelle fredde estati”. Con Gianrico Carofiglio e Nando dalla Chiesa

Lunedì 21 gennaio ore 18: “Nero Shakespeariano”. Con Franco Branciaroli e Masolino d’Amico.

Lunedì 28 gennaio ore 18: “Opere al nero”. Con Fabio Armiliato e Guido Paduano.

Lunedì 4 febbraio ore 18: “I bastardi di Pizzofalcone”. Con Maurizio De Giovanni e Marco Salotti

Elisa Prato