Al Crazy Bull l’edizione 2018 dell’European Blues Cruise

Questa sera, domenica 9 settembre, alle ore 20.30, al Crazy Bull Cafè di via Eustachio Degola 4, va in scena “Welcome Party per European Blues Cruise”, concerto di blues internazionale con protagonisti Rip Lee Pryor, Fabrizio Poggi e Luca Chiellini.

Un’esibizione di prestigio, che andrà a inaugurerà l’edizione 2018 dell’European Blues Cruise.

Rip Lee Pryor è nato con il blues nelle vene, in quanto figlio del leggendario armonicista Snooky Pryor, scomparso nel 2006. Rip, dopo aver sconfitto il cancro al midollo nel 2010, è tornato a suonare in tutto il mondo la sua chitarra e la sua armonica. Fabrizio Poggi, fondatore dei Chicken Mambo, è un’istituzione del blues italiano.

Cantante e armonicista, calca da più di vent’anni palchi di tutti gli Stati Uniti, arrivando a suonare con Bob Dylan, Garth Hudson dei The Band e con la Blues Brothers Band. Il volterrano Luca Chiellini, classe 1987, ha lasciato la propria terra per inseguire la terra del blues: Chicago. Con solo una valigia e una tastiera, Chiellini si fa notare da Toronzo Cannon, che lo fa entrare nella sua band.

Oltre a preparare il tour europeo con la “Toronzo Cannon and The Chicago Way Band”, Luca Chiellini è road manager e direttore artistico dell’European Blues Cruise. Esperienza musicale viaggiante della durata di una settimana, l’European Blues Cruise permette di partecipare e una vera e propria “full immersion” di blues. Tra il porto di Genova, e quelli di Nizza e Marsiglia, Rip Lee Prior, Carl Weathersby, Wayne Baker Brooks, Nora Jean Bruso, Liz Mandeville, Toronzo Cannon, Fabrizio Poggi ed Enrico Polverari, trasformeranno, nei locali della MSC Orchestra, ogni momento del viaggio in una jam session blues.

Il progetto European Blues Cruise è nato dall’associazione “Blues in Marseilles”.

Durante l’evento al Crazy Bull Cafè, sarà allestito un aperitivo con i piatti della tradizione ligure e quelli della tradizione americana. Il biglietto d’ingresso costa 10€.