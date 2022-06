Al cinema “Il Viaggio degli Eroi”, il lungometraggio dedicato alla vittoria della Nazionale di Calcio Italiana nel 1982.

Al cinema “Il Viaggio degli Eroi” nelle multisale UCI.

Dal 20 al 22 giugno nelle multisala del Circuito UCI Cinemas

E’ il viaggio della Nazionale di Calcio del 1982 con la coinvolgente interpretazione di Marco Giallini, distribuito da Altre Storie.

Un percorso a tappe, 11 momenti cruciali come i calciatori che scendono in campo per affrontare l’avversario.

I capitoli sono impreziositi dalle animazioni di 11 dei più grandi illustratori italiani, coordinati artisticamente dal magistrale Roberto Recchioni.

La chiamarono ironicamente “l’Armata Brancabearzot”, ma alla fine diventò una famiglia.

Questi valori, propri dello sport, furono condivisi anche dai tifosi e da tutti gli italiani, in un periodo storico difficile, un momento di profonda crisi economica e sociale.

Questa vittoria costituì il motore propulsore capace di dare nuova linfa e consentire all’Italia di superare uno dei momenti più bui.

Una irripetibile sinfonia di scelte coraggiose, sacrificio e capacità che rese umana ed eroica la vittoria.

Un successo inatteso, giunto dopo un avvio difficile, di sconfitte, di polemiche e silenzio stampa. Poi l’incredibile metamorfosi della Nazionale italiana contro Argentina e Brasile e la cavalcata fino a sollevare la Coppa del Mondo. Un esempio di caparbietà, di orgoglio e di dignità.

Una vittoria che tutti ritenevano impossibile, tranne quei “ragazzi dell’82”. Una favola di riconoscenza e di riscatto, che vede fra i protagonisti Enzo Bearzot: commissario tecnico, mentore e padre putativo di quei giocatori che fecero l’impresa.

Non era alla ricerca del consenso, ma aveva come priorità la lealtà, il rispetto e la coesione della sua squadra. Questa storia, ancora oggi, costituisce un esempio per le giovani generazioni.