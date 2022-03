Al cinema America arriva “The alpinist” – Uno spirito libero. Sullo schermo a Genova lunedì 7 marzo alle ore 21:00.

(Genova, via Colombo 11, tel. 010 4559703)

Lunedì 7 marzo, ore 21

THE ALPINIST

Uno spirito libero

Usa 2021, 92’

Regia Peter Mortimer, Nick Rosen

Con Peter Mortimer, Will Gadd, Alex Honnold, Reinhold Messner; Austin Siadak

Interviene

ANDREA PARODI

alpinista e autore di numerose guide escursionistiche

Biglietto intero 10€ – Ridotto soci CAI 8€

Il film sarà replicato all’America martedì 8 e mercoledì 9 marzo

Marc-André Leclerc ha dato la vita e trovato la morte sulle vette più alte del mondo.

Il film “The Alpinist. Uno spirito libero” ne racconta la storia attraverso le parole dello stesso Leclerc, morto nel 2018 a 26 anni durante la scalata della parete nord delle Mendenhall Towers in Alaska.

Il film sarà proiettato al cinema America di via Colombo, a Genova, lunedì 7 marzo 2022, alle ore 21, con l’introduzione di Andrea Parodi, alpinista ligure e autore di numerose guide escursionistiche, che offrirà il suo punto di vista sul tema del limite e del pericolo che affronta chiunque, a qualunque livello, vada in montagna.

Il film sarà replicato martedì 8 e mercoledì 9, sempre al cinema America. Biglietto intero: 10 euro, biglietto ridotto per i soci CAI – Club Alpino Italiano: 8 euro.

“The Alpinist. Uno spirito libero” è il ritratto intimo di uno scalatore visionario, guidato solo dal suo amore per la montagna, che ha compiuto alcune delle solitarie più audaci della storia.

Prodotto da Red Bull Media House in associazione con Sender Films, il film è stato presentato in anteprima al Telluride Film Festival e al SXSW Film Festival.

Il ritratto dell’alpinista canadese Marc-André Leclerc emerge attraverso i racconti della sua fidanzata, di sua madre e di altri alpinisti che come lui si sono dedicati alle scalate in solitaria.

Uno di questi è Reinhold Messner, che ha dichiarato:

«Senza il rischio di morire, uscirne non avrebbe senso. È l’arte di sopravvivere nelle situazioni più folli».

Lo stesso Leclerc (1992-2018) diceva:

«Non ho illusioni e so che le scalate in solitaria sono rischiose», per sentirsi chiedere «Allora perché lo fai?» e rispondere con un sorriso.

“The Alpinist. Uno spirito libero” ci fa entrare in questo mondo fatto di sfide, concentrazione, perfezione dei movimenti in un ambiente naturale ostile e bellissimo.

Senza videocamere, senza corda e senza margine di errore, l’approccio di Leclerc ha sempre rappresentato l’essenza stessa dell’avventura in solitario.

Nomade e timido, non ha mai posseduto un telefono o un’auto.

Quando si è proposto di realizzare un film su di lui, il regista Peter Mortimer ha faticato a tenere il passo con il suo soggetto sfuggente, seguendolo in un’avventura storica in Patagonia capace di ridefinire ciò che è possibile nell’arrampicata in solitaria.

Marc-André Leclerc:

«Quando scali decidi quello che fai tu, ma non hai controllo su quello che fa la montagna e questo per me è il pericolo maggiore.

Le montagne intorno a te sono vive e devi imparare a leggere i segnali che ti mandano.

Occorre intelligenza e capacità di reagire agli imprevisti. È come una partita a scacchi».

