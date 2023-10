Air Show e Frecce Tricolori ad Andora | Video

Il video delle prove di ieri. Oggi l’esibizione

Un gradito ritorno ad Andora. Con l’esibizione di oggi pomeriggio ad Andora, si chiude il calendario delle esibizioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori nell’anno del Centenario dell’Aeronautica Militare che purtroppo è stato funestato dal tragico incidente nel Comune di San Francesco al Campo vicino a Caselle

La Pattuglia ha effettuato un primo sorvolo su Andora.

Ecco un video, realizzato, da “Azzurro Tricolore” relativo al volo di prova effettuato dalle Frecce Tricolori nel pomeriggio di ieri, sabato 7 ottobre, sul litorale di Andora, nell’ambito della manifestazione aerea “Andora Air Show”.

che si svolgerà domani, domenica 8 ottobre, a partire dalle ore 14:00 e con intervento della Pattuglia Acrobatica Nazionale alle ore 16:20.

Il video delle prove di Azzurro Tricolore

Ecco il programma completo della giornata con tutti gli eventi istituzionali in onore del Centenario che precederanno l’esibizione

Domenica 8 Ottobre – AIR SHOW

Ore 9.30 – Apertura stand istituzionali Aeronautica Militare – Piazza Santa Maria

Simulatore: a disposizione del pubblico, dalle ore 9.30 fino al termine della manifestazione, il simulatore di volo delle Frecce Tricolori che permetterà di provare l’ebrezza anche del decollo e dell’atterraggio.

Ore 10.30 – Parco degli Aviatori

Esibizione della Fanfara del Comando 1ª Regione Aerea dell’Aeronautica Militare Italiana che sarà diretta dal Sergente Maggiore Francesco Alemanno.

Ad Andora la Fanfara eseguirà delle marce della tradizione militare – Ingresso Libero

La Fanfara del Comando 1ª Regione Aerea, costituita con Decreto Ministeriale il 1° Gennaio 1984, inizialmente composta esclusivamente da personale di leva, è attualmente composta da personale in Servizio Permanente del Ruolo Sergenti e Volontari in ferma Prefissata provenienti dai Conservatori italiani.

Istituita per presenziare alle molteplici cerimonie di Forza Armata e alla presenza delle più Alte Cariche dello Stato ha, nel corso del tempo, dimostrato le sue peculiarità come Orchestra di Fiati esibendosi in numerose Piazze e prestigiosi Teatri italiani ed esteri.

La sviluppata professionalità e preparazione, permette alla compagine di spaziare in tutti i repertori musicali, da quello italiano a quello internazionale e proponendo ogni genere musicale che entusiasma e riscuote ovunque enorme successo di pubblico e critica. Nel dicembre del 2017, la Fanfara è stata insignita della Massima Benemerenza del Comune di Milano, l’Ambrogino d’Oro, per quanto fatto nelle attività sociali e benefiche nel territorio. Dal 2010, la Fanfara della 1ª Regione Aerea è diretta dal M° 1° Luogotenente Orchestrale Antonio MACCIOMEI.

Ore 14.00 AIR SHOW Litorale e lungomare di Andora

Esibizioni

Il programma prevede la dimostrazione di un salvataggio in mare del 15º Stormo, 80º Centro SAR di Decimommnu con l’elicottero HH-139. La configurazione dell’equipaggio SAR è con due piloti, 1 operatore di bordo e due aerosoccorritori.

Si esibiranno, inoltre, i piloti dell’Aero Club Savona, dell’ AeCI Aero Club Italia, Luca Salvadori, RV8, Guido Raccioppoli, 46 Aviation Gustavo Cappa Bava e Andrea Perotti.

Ore 16.30 ESIBIZIONE DELLA PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE FRECCE TRICOLORI

Al termine dell’esibizione, fino alle ore 19.00 sarà possibile visitare a Palazzo Tagliaferro la mostra “Il volo acrobatico in formazione” che racconta con una preziosa collezione di immagini la storia della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori.