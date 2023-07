Ai Parchi di Nervi ritorna Stars of Today meet Stars of Tomorrow

Ai parchi di Nervi sabato 8 luglio alle ore 21.15, nell’ambito del Nervi Music Ballet Festival, arriva la serata di gala dello Youth America Grand Prix Stars Of Today meet the Stars of Tomorrow.

Lo spettacolo, unico in Italia, riporta a Genova, dopo il successo delle passate edizioni 2021 e 2022, i più alti esponenti artistici del panorama coreutico internazionale, le Stars of Today, insieme ai più promettenti nuovi talenti della danza provenienti da 32 paesi, in un evento di prestigio mondiale che unisce l’alta formazione alla dimensione della performance artistica dal vivo.

Il cast del gala vedrà stelle del calibro di Natalia Osipova (The Royal Ballet), Maria horeva (Mariinsky Ballet), Adji Cissoko (Alonzo King LINES Ballet), Reece Clarke (The Royal Ballet), Valentine Colasante (Paris Opera Ballet), Mathias Heymann (Paris Opera Ballet), Anne Jung (International Guest Artist and Former Dancer, Nederlands Dans Theater), Vsevolod Maievskyi (Dresden Semperoper Ballett), Emma Von Enck (New York City Ballet), Kyra Coco (ABT Studio Company), Brady Farrar (ABT Studio Company) e Takumi Miyake (American Ballet Theatre) condividere il palco con le giovani promesse della danza selezionate dallo Youth America Grand Prix durante la stagione e le master class organizzate dal 5 al 7 luglio all’Opera Carlo Felice.

Tra i momenti di grande rilievo il Grand Defilé di apertura. Il gala ospiterà il ritorno in Italia di Natalia Osipova, già étoile del Bolshoj Ballet, prima ballerina del Royal Ballet, una delle danzatrici più rinomate del panorama mondiale di oggi.

Segue, in prima assoluta a Nervi il passo a tre dal balletto Il corsaro, coreografato da Marius Petipa, interpretato da Maria Khoreva – étoile russa del Mariinskij Ballet, partner artistica di Roberto Bolle nel balletto Caravaggio di Mauro Bigonzetti e prossimamente nel gala Roberto Bolle & Friends – che si esibirà con il ballerino ucraino Vsevolod Maievskji (attualmente impegnato al Dresden Semperoper Ballett) e Takumi Miyake, dell’American Ballet Theatre.

Questo momento, che vede insieme sul palco tre dei migliori ballerini al mondo dalla Russia, dall’America e dall’Ucraina, assume nelle circostanze geopolitiche attuali un significato speciale, esprimendo l’unione dei popoli attraverso l’arte e la cultura.

Lo Youth America Grand Prix è il più grande concorso e network dedicato al balletto a livello mondiale, realizzato in collaborazione con le migliori scuole e compagnie di danza, come L’École de danse de l’Opéra de Paris, il Corpo di Ballo del Teatro Mariinskij, la John Cranko School dello Stuttgart Ballet, l’American Ballet Theatre e il San Francisco Ballet per citarne solo alcuni.

Ogni anno gli organizzatori pelustrano, alla ricerca di talenti, cinque continenti e più di trenta paesi tra i quali, da cinque anni, figura anche l’Italia.

I migliori sono invitati a New York, assieme ai direttori delle scuole e compagnie per uno spettacolo finale, dove tutti ricevono borse di studio; l’evento si conclude festeggiando con un grande gala presso il David H. Koch Theater al Lincoln Center.

Con oltre 100’000 master class organizzate in tutto il mondo, oltre 4 miliardi di dollari in borse di studio assegnate negli ultimi 20 anni, oltre 500 alunni coinvolti in 80 delle maggiori compagnie di balletto internazionali, compresi il New York City Ballet, il corpo di ballo dell’Opéra de Paris, il Royal Ballet, lo Stuttgart Ballet tra altri, lo Youth America Grand Prix si prefigge di accompagnare e favorire lo sviluppo dei giovani danzatori dai 9 ai 19 anni di ogni estrazione sociale e di ogni provenienza etnica e geografica attraverso l’assegnazione di borse di studio, a sostegno della partecipazione ad audizioni e corsi di formazione e perfezionamento, masterclass, servizi dedicati agli alunni, attività educative e di promozione, performance e prodotti audiovisivi.

L’organizzazione inoltre offre una piattaforma di comunicazione e di scambio tra studenti, insegnanti, scuole, compagnie di danza, danzatori, selezionatori e il pubblico. ELI/P.

