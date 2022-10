Ai Martedì de A Compagna, Le invettive contro i Genovesi, martedì 18 ottobre 2022 alle ore 17:00 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano

Ai Martedì de A Compagna, Le invettive contro i Genovesi, che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il IV appuntamento del ciclo 2022-2023: Aldo Padovano: «Le invettive contro i Genovesi».

Non occorre prenotare

L’invettiva che Dante nel 33° Canto dell’Inferno scaglia contro gli abitanti della Superba (“Ahi Genovesi, uomini diversi d’ogne costume e pien d’ogni magagna perché non siete voi del mondo spersi?”) non è che la più celebre delle contumelie che famosi letterati, scrittori, poeti, drammaturghi, artisti, politici e uomini di cultura in genere, nelle loro opere più svariate, indirizzarono contro i Genovesi, sottolineandone le caratteristiche negative. Nell’incontro, dunque, sarà presentata e commentata – anche con toni ironici – una sorta di antologia di tali scritti polemici.

Il relatore Aldo Padovano, tra le altre cose, si è occupato di cultura cinematografica a Genova; ha scritto testi e li ha messi in scena; ha scritto svariati libri di storia di Genova tra cui un’interessante “Storia insolita di Genova” (2008).

La conferenza si tiene nell’Aula San Salvatore della Scuola Politecnica dell’Università di Genova in Sarzano (350 posti a sedere). Si tratta della chiesa sconsacrata che è sulla piazza ed è raggiungibile, oltre che con la metropolitana, da piazza Carignano percorrendo il ponte di Carignano (via Ravasco) oppure lungo la direttrice piazza Dante, Porta Soprana, via Ravecca, Sarzano.

Quando Dante mandò all’Inferno i Genovesi

Anno sociale 2022-2023

Le prossime conferenze del primo trimestre de I MARTEDI’ DE A COMPAGNA a cura de A Compagna

Si tengono alle ore 17.00 nell’Aula San Salvatore della Scuola Politecnica dell’Università in piazza Sarzano dall’uscita della metropolitana; di martedì in ottobre, di giovedì da novembre 2022 fino a giugno 2023.

L’Aula San Salvatore è la chiesa sconsacrata presente in piazza Sarzano e raggiungibile, oltre che con la metropolitana, anche con il 35 attraversando il Ponte di Carignano o seguendo la direttrice, tutta in piano, piazza Dante, Porta Soprana, Ravecca.

Ottobre

11) Vini di Liguria: il richiamo del mare e il desiderio di terra; a cura di Marco Rezzano

18) Le invettive contro i Genovesi; a cura di Aldo Padovano

25) “Muggetti de parolle” – Bruno Micossi, il poeta delle piccole cose; a cura di Maria Cristina Castellani; intervengono: Franca Micossi, Bianca Podestà, Giunio Lavizzari Cuneo e Francesco Pittaluga

Da qui gli incontri si fanno di giovedì

Novembre

3) Volti genovesi al cinema: i caratteristi; a cura di Domenico Ravenna

10) Diplomatici genovesi alla Sublime Porta Ottomana (1665-1682); a cura di Angelo Terenzoni

17) La romanità celata nell’impianto del centro storico di Genova; a cura di Mariagiovanna Figoli

24) Museo del Risorgimento e Istituto mazziniano, storia e memoria del Risorgimento genovese; a cura di Elena Putti

Dicembre

1) La Conferenza Internazionale Economica del 1922 a Genova; a cura di Almiro Ramberti

15) Il Santuario di Savona; a cura di don Gianni Laiolo

22) Alle ore 16.00 nell’Aula San Salvatore in Sarzano; Auguri di Natale (Il Confuoco si terrà il 17)