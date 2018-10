Aggiornare per sapere, domani al Quadrilatero corso formazione del Centro Oncologico Ligure

“Per un volontariato di promozione: sapere, far sapere, far muovere”. Questo è il titolo del corso di aggiornamento confermato per domani sabato 13 presso la sala conferenze de “Il Quadrilatero” di via Malta 4, dalle 9 alle 17.

Partendo dai numeri del Col, il Centro oncologico Ligure e dal profilo comportamentale di ciascuno degli operatori (organizzato grazie alle tecniche della Programmazione Neuro-Linguistica) sarà possibile mettere a fuoco alcune disfunzionalità nell’organizzazione del lavoro e nella comunicazione interna che possono nuocere alla qualità del lavoro del Centro in ambito di accoglienza, indirizzo e promozione.

Sicuramente non basta più fare il “minimo sindacale” per evitare errori e dimenticanze: il volontariato oggi deve saper proporre e promuovere tutti i servizi ambulatoriali dell’associazione, ma anche le iniziative educazionali, gli eventi sociali, le raccolte fondi, i progetti in corso o in via di realizzazione. Per poterlo fare al meglio bisogna sapere bene cosa offre il CoL, poi saperlo proporre e anche promuovere: nessun socio deve uscire dagli ambulatori senza essere perfettamente informato di tutto.

In questo modo si favorisce un maggior utilizzo di specialità poco richieste e una maggiore adesione a tutte le iniziative che possono essere remunerative e contribuire al finanziamento di servizi preziosi, ma onerosi, come il lavoro nella scuola.

I responsabili del Col aggiorneranno i soci anche sul Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione e trattamento dei dati personali, dando la parola al nostro Consulente legale. Nella presentazione e discussione dei temi – a cura del Presidente, Vicepresidente e tutto lo Staff – si utilizzeranno i giochi di ruolo, sempre apprezzati in quanto coinvolgenti ed efficaci.

Ci saranno, come sempre, le pause caffè ed il pranzo curato dalla Signora Rosita. Attesissimi anche i dolcini delle volontarie: qualcuno afferma che già loro soli “valgono” l’intera giornata di corso. La fiducia non manca.

Info: Centro oncologico Ligure, sedi in Via Sestri 34 – 16154 Genova tel.010 6091250 Viale Sauli 5/20, 16121 Genova, tel. 010583049, fax 0108593895 e in Piazza dell’ Olmo 6, 16138 Genova, tel. 0107983979, mail info@colge.org.

Marcello Di Meglio