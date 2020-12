Addobbi di Natale in diretta dal Palazzo della Meridiana di Genova

Continuano gli appuntamenti in live streaming dal Palazzo della Meridiana di Genova. Il 17 dicembre creazioni natalizie e il 27 la storia del Palazzo e dei suoi abitanti.

Giovedì 17 dicembre ore 12 LIVE STREAMING:

Palazzo della Meridiana Incontra… Paola Scoccimarro – Angeli nella magia del Natale.

Paola Scoccimarro, decoratrice floreale e giudice internazionale, ci insegnerà a creare degli angioletti utilizzando foglie, palline di natale e nastri dorati, che saranno perfetti per gli addobbi delle nostre tavole natalizie.

Paola Scoccimarro è insegnante, dimostratrice e giudice internazionale che insegna a Genova all’ E.D.F.A. (Ente Decorazione Floreale per Amatori). La sua passione per l’arte floreale l’ha portata a tenere seminari, dimostrazioni, workshop in Europa, USA, Giappone, India; ha partecipato a concorsi internazionali in giro per il mondo. I suoi Floral designs sono pubblicati in Italia e all’estero. Ha collaborato con Daniel Ost, il “guru” belga della decorazione floreale, e con la Manako Flower Academy giapponese. L’arte floreale richiede impegno, creatività, fantasia e una disciplina mentale per attenersi a precisi principi compositivi, mantenendosi in continua osmosi con le espressioni di tutte le arti, con le loro forme e con la loro storia.

Un insieme di fiori infatti, sia pure bellissimi, non è sufficiente a generare una composizione. Il segreto risiede nell’adeguata e armonica organizzazione degli elementi vegetali che costituiscono l’insieme. Chi si avvicina a questo mondo ne rimane affascinato e la decorazione floreale diventa una splendida avventura.

Introduce l’incontro Giulia Cassini.

Domenica 27 Dicembre ore 15 LIVE STREAMING:

Palazzo della Meridiana Incontra… Claudia Bergamaschi di Genova In Mostra – La storia di Palazzo della Meridiana attraverso i suoi abitanti

Claudia Bergamaschi ci farà viaggiare nel tempo intrecciando la storia di Palazzo della Meridiana con le storie dei suoi abitanti e di alcuni dei suoi famosissimi ospiti, che ci porteranno a scoprire altre storie di altri Palazzi. Quando si visita uno dei celebri palazzi dei Rolli di Genova (inseriti dal 2006 nel patrimonio UNESCO) possiamo trovare informazioni sugli architetti che li hanno costruiti e sugli artisti che li hanno decorati. Ma che cosa sappiamo sulla vita di chi quei decori li ha voluti e in quelle stanze ci ha vissuto? E quali erano i rapporti con gli altri proprietari dei Palazzi? Partendo da Palazzo della Meridiana vi invitiamo a seguirci in questo racconto tra arte, storia e….gossip della Genova del passato

Introduce l’incontro Giulia Cassini.

