Ad #AperiMusicConArtista arriva Cecilia Krull

Cecilia Krull, la cantante spagnola che ha interpretato il brano My Life Is Going On, sigla di apertura della serie tv “La casa di carta”

Dopo i grandi artisti di fama internazionale come John Patitucci, Eugene Chaplin, Steve Gadd arriva all’ #AperiMusicConArtista dilunedì 11 maggio alle 18.00 Cecilia Krull, celebre voce della sigla della serie tv di successo mondiale “La casa di Carta”.

Il brano da lei cantato My Life Is Going On è diventato virale e trasmesso in tutte le radio internazionali. La cantante spagnola avrà occasione di raccontare in Live per il pubblico della pagina facebook di Zenart Cooperativa Artistica alcune delle curiosità legata alla sua carriera d’artista.

La campagna online #AperiMusicConArtista – nata a opera del CDA di Zenartche dal 2008 opera nel settore dello spettacolo, musica e intrattenimento, formato daAlex Travi e dal Presidente Luca Lisi – nasce in occasione dell’emergenza sanitaria che l’Italia sta affrontando per il Coronavirus, per lanciare un’iniziativa artistica capace di rispettare tutte le restrizioni in vigore e continuare a trainare il settore. Una campagna rivolta agli artisti, ma anche a tutti agli influencer e gli operatori nel campo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, per riflettere su possibili iniziative culturali in questo periodo storico, continuando a condividere l’amore per questo importante campo d’interesse. Un asset strategico per l’economia che ai tempi del coronavirus acquisisce importanza, e valore, perché capace di accompagnare le quarantene e le giornate di tutti, intrattenendo il pubblico in maniera “digitale”, trascorrendo il tempo immersi fra musica, libri, ma anche tante lezioni di strumento on line e concerti in streaming live.

CECILIA KRULL

Cecilia Krull è una cantante, compositrice e musicista di Madrid, con radici di diverse origini: Francia, Cuba, Germania e Spagna, inizia la sua carriera a soli 7 anni d’età con la Disney.

Proviene da una famiglia di musicisti e interiorizza il jazz dalla culla, già dalla sua gioventù è riconosciuta come una delle cantanti jazz più importanti della sua generazione. Sviluppa la sua carriera con molta versatilità, riuscendo a fondere e “trasferire” la sua voce a stili differenti che vanno dal Pop, Groove, Soul e ovviamente Jazz. Si è esibita in Spagna, Francia, Germania, Svezia, Argeli, New York e in molti altri paesi. Nell’ambito della sua versatilità si sottolinea la partecipazione a colonne sonore composte da Manel Santisteban in film come la versione spagnola di “Tre metri sopra al cielo” (2010) o serie televisive di successo come “Vis a Vis”(2016), “La casa di carta” (2017) o “El Accidente” (2018).