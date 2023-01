Pallavolo – Zephyr Mulattieri in Emilia

Santo Stefano Magra – La Zephyr Mulattieri Valdimagra parte sabato 7/1, ore 14/14.30 dal PalaConti, alla volta di Monticelli d’ Ongina-Pc dove alle 18 è attesa dalla Canottieri Ongina al PalaEdison: per la 12.a giornata del campionato di Serie B maschile nazionale di volley; Girone A. Arbitri Luigi Fedele e Alessia Ricchi.

Incerta la disponibilità del libero Alessandro Vignali, “out” la banda di rincalzo Dario Bottaini, quanto meno andranno invece in panchina l’ala-opposto Fabio Bottaini e il libero di ricezione Andrea Ruggeri seppur con vaghe possibilità di un parzialissimo impiego (più che altro per cominciare a riprendere un po’ di confidenza col parquet).

Avversari indiscutibilmente forti, non a caso terzi nel raggruppamento, con forte bagaglio di playoff anche se quando a suo tempo conquistarono la promozione in A poi vi rinunciarono. Coach Andrea Marselli altresì ricorda che il loro trainer Massino Botti ha allenato in passato pure la squadra di Piacenza, sua città natale, che oggi milita in A1.

Infine ecco gli altri incontri in programma nel turno…

Alto Canavese Cuorgné To-Pallavolo Novi Ligure Al, Colombo Genova-Fenera Chieri To, Fas Albisola-Cus Genova, Negrini Acqui Terme Al-Parella Torino, Pvlcerealterra Cirié To-Mercatò Alba Cn e Tomcar Pescatori S. Anna-Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia.

Nella foto la Zephyr Mulattieri con la nuova maglia