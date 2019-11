Ad Alassio riscaldamenti accesi fino a 10 ore

In considerazione dell’abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale e tenuto conto delle previsioni climatiche non favorevoli dei prossimi giorni, con possibili ripercussioni negative sulla salute in particolare delle fasce più deboli della cittadinanza, il vicesindaco di Alassio Galtieri, ha firmato oggi l’ordinanza con la quale viene consentito, in deroga ed in forza alle disposizioni di legge, l’accensione degli impianti termici.

Da oggi al 14 novembre 2019 compreso, negli edifici pubblici e privati, i riscaldamenti potranno essere accesi fino ad un massimo 10 ore al giorno, liberamente articolabili nell’arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall’art. 3 del D.P.R. n.74/2013.