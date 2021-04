Ad Alassio proseguono gli Internazionali d’ Italia

ALASSIO- E’ stata la pioggia a caratterizzare finora le prime giornate dei 52esimi Campionato Internazionali d’Italia all’ Hanbury Tennis Club di Alassio.

Stanno proseguendo sui sei campi di gara gli incontri dei tabelloni Over 55, 60, 65 e 70 quelli nei quali è inserito il maggior numero di concorrenti e nei quali è nutrita la compagine italiana. Anche oggi sono in programma tutti incontri che vedranno impegnati giocatori appartenenti a queste quattro categorie del torneo diretto da John SKordis.

Questi i risultati di ieri. Over 55.

Olivier Renard (FRA) batte Paolo GUIDO 6-1,6-1; Claudio CASTELNUOVO batte Emiliano PERLASCA 6-0,7-6.

Francesco PIOVANI batte Manlio RIZZO 6-3, 3-6, 6-4. Franco RADOGNA batte Alessio Rodolfo MASERA 6-2,6-0; Paolo CONTI batte Renato ELLENA 6-3,6-4.

Over 60.

Dominique Gauthier (FRA) batte Roberto CANU 3-6,6-0,6-1. Simone FRASCHINI batte Mauro FRANZONE 6-4,6-1; Giovanni DE STEFANO batte Fabrizio GARDELLA 6-4,6-4; Giorgio ALEMANI batte Luciano BOSCOLO 6-3; 6-4; Federico LENZI batte Franco PECORINI 6-0,6-2; Vincenzo PIAZZA batte Daniele NUBIE 6-3,3-6, 6-3; Fernando CVALLERI batte Claudio MARAFFIO 6-4,7-5. Paolo Rondini ed Adriano BASSO passano il turno per walkover.

Over 65.

Michel Galey (FRA) batte Danny Shaw (USA) 6-4, 7-5; Peter Heller (SVI) batte Valeriu Popa (ROMANIA) 3-6, 6-1, 6-1; Ramon Lopez Royo (SPA) batte Giuseppe RICCIARDI 6-0,6-3; Franco BRINO batte Ugo Paolo CARUGATI 6-2, 6-1; Nicola CAPOSALE batte Claudio PARABOSCHI 6-1,6-1; Aldo BELLO batte Aurelio Dellerba 6-2,6-0. Mats Eurenius (SVE) e Marco DADE’ passano il turno per walkover.

Over 70.

Jean Lubin (FRA) batte Riccardo PREVI 6-0,6-1; Carlo PIRANI batte Giuseppe FANELLI 6-4,6-0; Giantullio CORNALBA batte Alberto PAGANUZZI 7-6, 5-7, 6-3. Bernard Martin (GER) ha passato il turno per walkover.

CLAUDIO ALMANZI