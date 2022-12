Ad Alassio l’evento “I doni di Natale”, la fiaba concerto di Pànta Musicà. Il 18 dicembre alla sala Carletti dell’Associazione Vecchia Alassio.

Ad Alassio l’evento “I doni di Natale”, domenica.

Nella mattinata di domenica 18 dicembre la sala Carletti dell’Associazione Vecchia Alassio (via XX Settembre 7, Alassio) ospita I doni di Natale, fiaba concerto per bambini e genitori organizzata da Pànta Musicà APS. L’appuntamento prevede doppio orario in base all’età: alle 10.30 per bimbi dai 3 ai 4 anni, alle 11.30 per bimbi dai 5 ai 6 anni.

Quello dei fiaba-concerti è un format di Pànta Musicà APS studiato appositamente per avvicinare i bambini alla musica. Uno spazio libero, senza sedie e senza palco, ospita i bambini divisi in base all’età per meglio adattare il contesto alla loro esperienza: è così che viene raccontata una fiaba inframezzata da brani musicali.

I doni del Natale è un racconto creato dai bambini che frequentano il corso di Pànta Musicà per l’infanzia “Ponte musicale”, studiato apposta per far incontrare ai piccoli gli strumenti musicali così che possano scegliere in modo consapevole il loro “strumento del cuore”, sarà una fiaba che avrà per protagonisti musicali alcuni giovani musicisti alassini.

Sotto la guida di Veronica Ioppolo, insegnante certificata dell’Ass. Pergolesi-Musica in culla®, i piccoli partecipanti rivivranno le emozioni della fiaba sulle note musicali.

Le narrazioni dei fiaba-concerti sono sempre create appositamente per i concerti, sono stampate sotto forma di libro da leggere e colorare e prevedono un link al video-audio libro sul quale, oltre ad ascoltare la voce narrante, si possono rivedere le immagini dei bambini che vivono la fiaba ascoltando le musiche originali del concerto.

La fiaba-concerto di domenica 18 dicembre ad Alassio è a offerta libera. I posti sono limitati ed è quindi necessaria prenotazione tramite whatsapp o sms entro il 17/12 al numero 3929516481.

Proseguirà venerdì 23 Note in dicembre, rassegna che Pànta Musicà APS porta avanti con il patrocinio e il sostegno del Comune di Alassio.

Tre appuntamenti ad Alassio e dintorni per un viaggio musicale lungo tutto il mese. Dopo l’esordio del 6 dicembre, venerdì 23 dicembre l’appuntamento sarà nella chiesa Parrocchiale di San Sebastiano, a Moglio, con Giovanni Sardo al violino e Sergio Scappini alla fisarmonica per una serata in compagnia di musiche di G. Bizet, G. Puccini.

Venerdì 30 dicembre la rassegna si sposterà a Solva, nella chiesa parrocchiale della S.S. Annunziata, per un concerto di barocco italiano con musiche di A.Corelli e A.Vivaldi, con Giovanni Sardo al violino, Mauro Borri al clavicembalo e Cécile Peyrot al violoncello.

I concerti di Note in dicembre sono tutti a ingresso gratuito e inseriti nelle manifestazioni di Alassio Christmas Town.