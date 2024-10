Ad Alassio il Memoriale Francesco Scarpati geologo. Appuntamento con il simposio concerto al Caffè Roma venerdì 4 ottobre.

Evento organizzato dall’Associazione “Il Teorema delle donne – Alassio”

Il programma si articola in due tempi:

Ad Alassio il Memoriale Francesco Scarpati, 6° edizione.Venerdì 4 Ottobre 2024 nella cornice dello storicoin Corso Dante Alighieri 312, avrà luogo il 6° Memoriale Francesco Scarpati, geologo.– Convegno “La buona Giustizia e il potere dell’informazione”. Modera il Dott.. Verranno trattate tematiche molto sensibili inerenti ai tempi attuali e geopolitici al fine di creare consapevolezza, prevenzione e soluzioni.– La grande Artista Internazionale e Madrina ufficiale dell’eventoreduce da una vittoria che l’ha vista protagonista assoluta del Contest Nazionale, darà il via ad un concerto dedicato al compianto illustre professore e durante la serata patrocinata dal Comune di Alassio inviterà, con il giornalista, tutti i presenti ad un grande brindisi alla Memoria di Scarpati e al suo prezioso sogno da realizzare per la città. L’evento Simposio-Concerto è organizzato dall’Associazioneche promuove eventi Crowfounding per la realizzazione deldedicato al Geologo alassino. Ingresso gratuito, consumazione facoltativa e donazione consapevole.