Al via Alassio in rosa per Alessia 2024

È iniziata ieri, martedì 1 ottobre, con la tradizionale “Foto delle donne di Alassio per Airc” davanti alla fontana di Piazza della Libertà, l’edizione 2024 di “Alassio in rosa per Alessia”, la manifestazione che la Città del Muretto dedica alla prevenzione del tumore al seno. L’evento aderisce alla campagna mondiale di sensibilizzazione che si svolge ogni ottobre.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Alassio, tramite l’Assessorato al Volontariato e Pari Opportunità, in collaborazione con Airc, Alassio Salute, Associazione Amici di Padre Hermann ODV, Fidapa BPW Distretto Nordovest – Sezione di Alassio, Istituto Giancardi Galilei Aicardi e Gesco.

Per tutto il mese di ottobre, l’acqua della fontana di Piazza della Libertà e la facciata del Palazzo Comunale di Alassiosaranno tinte di rosa, simbolo della lotta contro il tumore al seno. Inoltre, una serie di eventi speciali dedicati alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la ricerca animeranno la città.

Eventi principali

Apericerca musicali : ogni venerdì alle 18, vari locali di Alassio ospiteranno serate con dj set e musica live . Si parte il 4 ottobre al Rudy Caffè con Giry Dj, l’11 ottobre al Retrobottega con Conte Max, il 18 ottobre al Marconi 35 con 2miles, e si chiude il 25 ottobre al Caffè Roma con gli Old Friends. Durante queste serate, saranno serviti cocktail rosa in tema con la manifestazione.

: ogni venerdì alle 18, vari locali di Alassio ospiteranno serate con e . Si parte il 4 ottobre al con Giry Dj, l’11 ottobre al con Conte Max, il 18 ottobre al con 2miles, e si chiude il 25 ottobre al con gli Old Friends. Durante queste serate, saranno serviti cocktail rosa in tema con la manifestazione. Karaoke di Giacomo Aicardi : l’iniziativa si concluderà sabato 26 ottobre in Piazza della Libertà con una serata di karaoke . Giacomo Aicardi, già apprezzato durante l’estate, animerà l’evento.

: l’iniziativa si concluderà sabato 26 ottobre in Piazza della Libertà con una serata di . Giacomo Aicardi, già apprezzato durante l’estate, animerà l’evento. Camminata mattutina: lunedì 21 ottobre, oltre 300 studenti dell’Istituto Giancardi Galilei Aicardiparteciperanno a una camminata che attraverserà le vie di Alassio, partendo da Borgo Coscia fino al Molo Bestoso.

Prevenzione del tumore al seno

Durante tutto il mese, presso il Centro Medico Alassio Salute, saranno disponibili visite di prevenzione del tumore al seno, con ecografie professionali eseguite da un medico oncologo. Per prenotare una visita, è possibile contattare il numero 346 1635400.