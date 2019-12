Ad Alassio Christmas Town arriva la bolla

Alassio Christmas Town seconda edizione.

Il luna park in Piazza Partigiani, la ruota panoramica, i gonfiabili di Natale e da oggi anche la Bolla. Va completandosi la ricca offerta alassina.

“L’allerta rossa è stata ottimamente gestita da tutti – il commento di Angelo Galtieri, Vicesindaco e Assessore al Turismo della Città del Muretto – dal Coc in primis, ma anche dalla cittadinanza e dagli esercizi commerciali che insistono sul litorale, ora stiamo monitorando la situazione del mare ancora non del tutto rientrata ma la città tutta è comunque pervasa dal desiderio di andare oltre questa stagione sicuramente complicata, ma che certo non ci ha impedito di organizzare un Natale davvero coinvolgente per tutti”.

Animazione lungo le vie dello shopping con renne, pinguini e la stessa Mary Poppins in mezzo alla folla per selfie e…abbracci gratis: il vero tormentone di questo Natale alassino. Confermati poi gli spettacoli in Piazza della Libertà con la pista di pattinaggio, il vin brulèe, i gonfiabili di Babbo Natale e, da oggi, grazie alla collaborazione con l’Associazione Giovani Alassio, anche la divertentissima Bolla di Natale. E ancora: il Giardino dei Sogni Luminosi di Marco Lodola sul Muretto di Alassio, i mercatini in Piazza Matteotti, la casetta di Babbo Natale e, naturalmente il Concorso Lo Shopping dei Sogni…

Alassio si conferma … Alassio Christmas Town​