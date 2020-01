Acquario di Genova, Galata e Dialogo nel Buio

Acquario di Genova, al pubblico dei genovesi tre speciali iniziative: ogni settimana, i residenti a Genova e provincia possono visitare le tre strutture a prezzi ridotti

L’obiettivo di queste iniziative è il coinvolgimento dei concittadini per far sì che conoscano alcune delle principali strutture turistiche e culturali della città e diventino anch’essi soggetti proattivi nella promozione di Genova e della Liguria.

Con il Mercoledì dei genovesi, ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 14 alla chiusura, l’Acquario di Genova regala a tutti i cittadini residenti a Genova e provincia la metà del biglietto di ingresso. Presentandosi alla biglietteria della struttura con il proprio documento di identità dove viene riportata la residenza a Genova, i genovesi potranno infatti acquistare il biglietto a tariffa dimezzata sia gli adulti, sia i ragazzi dai 4 ai 12 anni.

Un’occasione per tornare a rivedere i propri beniamini e ad immergersi nei mari del mondo nell’acquario più grande d’Europa.

Il Galata Museo del Mare, ogni giovedì offre un prezzo speciale d’ingresso ai genovesi: 9 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi 4-12 anni (il biglietto non comprende la visita al Sommergibile, ma è integrabile). Grandi e piccini possono così salire a bordo del più grande museo marittimo del Mediterraneo. Dalle ore 16.00 viene fornita l’audioguida gratuita.

Dialogo nel Buio ogni venerdì dà la possibilità ai genovesi – con una tariffa speciale di 5 euro – di mettersi alla prova nel percorso multisensoriale, in totale assenza di luce, attraverso ambienti e situazioni reali di vita quotidiana. La speciale tariffa è riservata agli adulti.

Nel percorso di Dialogo nel Buio i visitatori affrontano, in piccoli gruppi accompagnati da una guida non vedente, un viaggio di 45 minuti nella totale oscurità per sperimentare un nuovo modo di “vedere” la realtà, affidandosi esclusivamente ai sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto, del gusto.