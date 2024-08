Accoltellamento a Sottoripa: trentenne in condizioni critiche, un fermo

Un uomo di circa trent’anni è stato gravemente accoltellato nel pomeriggio di sabato 10 agosto, intorno alle 18:00, nel cuore del centro storico di Genova, in zona Sottoripa, all’altezza di vico del Serriglio.

La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118, giunto sul posto con l’automedica Golf 4 e un’ambulanza della Croce Oro Sampierdarena, dopo che alcuni passanti hanno chiamato il 112.

Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale San Martino di Genova.

L’aggressore, sospettato di tentato omicidio, è stato arrestato poco distante dal luogo dell’incidente.

Dalle prime informazioni, il coltello usato per l’aggressione è stato ritrovato nelle vicinanze e l’uomo avrebbe inferto alla vittima più colpi al torace. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, stanno indagando per chiarire le cause dell’accaduto.