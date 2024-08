Fuori strada in moto al passo della Scoglina: grave 28enne

Ricoverato in codice rosso al San Martino con l’elicottero

Favale di Malvaro – Un grave incidente stradale si è verificato sulla SP 23 al passo della Scoglina nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 10 agosto, poco prima delle 18.

Un motociclista di 28 anni è finito fuori strada, precipitando per circa dieci metri in una scarpata. Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli nell’incidente.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi della Croce Rossa di Cicagna, il personale sanitario del 118 anche con l’automedica Tango 1 e i carabinieri.

L’operazione di recupero è stata complessa e ha richiesto oltre un’ora a causa della difficile accessibilità del luogo.

Il motociclista, una volta stabilizzato, è stato trasportato con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco all’ospedale San Martino di Genova, dove è stato ricoverato in codice rosso a causa dei gravi politraumi.