Accoltellamento a Marassi: 45enne ferito con tre coltellate durante una lite

Venerdì sera di violenza a Marassi, quartiere di Genova, dove un uomo di 45 anni è stato accoltellato alla schiena in via Monticelli. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.30 e ha coinvolto due uomini italiani, culminando in un’aggressione per motivi di gelosia legati a una donna.

I fatti e le condizioni della vittima

La vittima è stata colpita con tre fendenti che l’hanno raggiunto alla spalla sinistra, alla schiena e alla nuca. Fortunatamente, le ferite non sono risultate profonde. L’uomo è stato soccorso dall’automedica e trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino per le cure necessarie.

L’aggressore e le conseguenze legali

L’aggressore, un italiano di 58 anni, ha riportato un trauma cranico durante la lite ed è stato ricoverato in codice verde all’ospedale Galliera per accertamenti. La polizia ha provveduto a denunciarlo per l’aggressione.

Lite per gelosia sfocia in violenza

Secondo le prime ricostruzioni, l’accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una discussione accesa tra i due uomini, originata da questioni sentimentali. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire ulteriori dettagli dell’accaduto.