About jazz & International jazz day 2022, la nuova rassegna targata Jazz Club Chiavari con quattro concerti di impronta internazionale

About jazz & International jazz day 2022, dopo la forzata inattività concertistica il Jazz Club Chiavari riprende il filo del discorso legato al jazz di qualità che da sempre ha caratterizzato il progetto artistico dell’associazione.

Con il supporto dell’amministrazione chiavarese e del suo assessorato al turismo il prossimo aprile prende il via la rassegna “About Jazz #00”, quattro concerti di respiro internazionale che abbracciano alcune delle tante sfaccettature della musica jazz.

Dai classici di George Gershwin, proposti dalla formazione di Massimiliano Rolff, contrabbassista con una solida fama, che omaggerà anche l’italo americano Peter Amadeo Giannini, con un concerto che si terrà proprio nei giorni in cui l’amministrazione chiavarese organizza l’Economic Forum a lui dedicato; alla musica di qualità di Joe Barbieri, uno degli autori più raffinati e richiesti dai grandi interpreti italiani quali Giorgia, Tosca, Chiara Civello, solo per citarne alcuni.

Il jazz dalla corrente del Third Stream con la presenza di uno dei suoi più autorevoli rappresentati, il pianista Emanuele Sartoris, che insieme al più famoso bandoneonista italiano, Daniele di Bonaventura, presenteranno il loro recente lavoro discografico “Notturni”, fino ad arrivare al più autorevole jazzista italiano, riconosciuto nel mondo, che risponde al nome di Enrico Rava che proprio, o meglio, anche quest’anno è stato nominato, per l’ennesima volta, il migliore jazzista italiano da una giuria composta da selezionati giornalisti ed esperti del settore che ogni anno assegnano i Top Jazz.

Chiavari si conferma sempre più città a misura di Jazz, che cresce e si consolida nelle scelte di qualità che l’amministrazione chiavarese e il Jazz Club cittadino propongono con continuità.

Per questa rassegna Chiavari sarà anche “piazza” che ospiterà l’International Jazz Day 2022, l’evento che l’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura), nel 2012, ha ufficialmente designato il 30 aprile come giornata mondiale del jazz. L’International Jazz Day riunisce comunità, scuole, artisti, storici, accademici e appassionati di Jazz di tutto il mondo per celebrare e conoscere il jazz e le sue radici e ogni anno in questo giorno questa forma d’arte è riconosciuta per promuovere la pace e il dialogo tra le culture.

Questo il programma che il Jazz Club Chiavari con il suo direttore artistico Rosario Moreno, ha messo a punto:

• Sabato 2 aprile: Massimiliano Rolff Trio – “Gershwin on Air + Omaggio a P.A. Giannini”

• Sabato 16 aprile: Emanuele Sartoris & Daniele di Bonaventura – “Notturni”

• Sabato 23 aprile: Joe Barbieri Quartet – “Tratto da una storia vera”

• Venerdì 29 aprile: Enrico Rava 4et – “International Jazz Day 2022”

I concerti si terranno all’Auditorium San Francesco in piazza Matteotti, inizieranno alle ore 21:00 e saranno ad ingresso gratuito nel rispetto delle norme anti-covid.