A7 | Dalle ore 6 lavori con chiusura della Monte Galletto, possibili disagi

Sulla A7 Serravalle-Genova per lavori di manutenzione alla galleria Monte Galletto dalle ore 6 di domani, lunedì 15 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

Per chi proviene dalla A12 ed è diretto in A7, in direzione Milano, verrà predisposta una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta lungo la A7 sud, con rientro nella carreggiata nord prima di Genova Bolzaneto.

Chi percorre la A7 sud, diretto verso la A12 in direzione Livorno, dovrà uscire alla barriera di Genova Ovest, da cui rientrare in A7 per poi procedere seguendo le indicazioni per Genova Est-Livorno.

A chi da Genova è diretto verso Milano, si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere la stazione di Bolzaneto da cui entrare in A7 verso Milano.

La riapertura del tratto è prevista mercoledì 31 marzo.