Quasi 2.500 migranti a Lampedusa in 24 ore, è record di sbarchi

Sono quasi 2500 i migranti arrivati in 68 sbarchi registrati a Lampedusa a partire dalla mezzanotte ed è record, sia per quanto riguarda il numero di migranti, sia per il numero di sbarchi.

Il numero massimo era fino a oggi di 2.172 ed era stato raggiunto sul finire di agosto.

Si sono registrati anche sbarchi autonomi sull’isolotto di Lampione, dove sono giunti 38 già recuperati da una motovedetta della Guardia costiera

Ieri, in 24 ore, sull’isola ci sono stati 51 approdi con complessive 1.993 persone arrivate.

I migranti arrivati, sia autonomamente, sia quelli soccorsi hanno dichiarato, per la maggior parte, di essere originari di Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Ciad, Tunisia, Guinea e Camerun e di aver pagato, per la traversata, da mille a 5mila dinari tunisini a testa.

Alcuni migranti, rintracciati nella tarda serata di ieri nella strada di ponente di Lampedusa, dove erano sbarcati in maniera autonoma, hanno raccontato ai militari di avere subito il furto dei motori dei barchini mentre erano in navigazione verso Lampedusa.