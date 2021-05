A10 | Tra Savona e Albisola tratto chiuso per incidente tra camion

Sono presenti 7 km di coda. Le altre problematiche sulle autostrade della Liguria

Sulla A10 Genova-Savona, tra Savona ed Albisola verso Genova, è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente.

Il sinistro, nel quale sono coinvolti 3 camion, è avvenuto al km 37, all’interno della galleria Torre Faraggiana. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di coda.

Chi viaggia verso Genova deve uscire a Savona e può rientrare in autostrada ad Albisola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Sono diverse le criticità sulle autostrade della Liguria per la presenza di cantieri e per la pioggia. Prestare la massima attenzione

Ecco le criticità alle 10.15

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 32.35 in direzione Ventimiglia, l’uscita di Celle Ligure è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 15/05/2021 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Varazze.

Sempre a Celle Ligure l’entrata in direzione Ventimiglia è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 15/05/2021 per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Varazze.

In A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 31.8 in direzione Ventimiglia, è presente una coda di 5 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è presente la nebbia tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone con visibilità ridotta a 90 metri.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova sta piovendo tra Serravalle Scrivia e Genova Sampierdarena.

Sempre sulla A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 114.3 in direzione Milano, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

In A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 100.7, in entrambe le direzioni, il casello di Isola del Cantone in entrata e chiuso al traffico fino alle 20:00 del 30/06/2021 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Vignole Borbera. Entrata consigliata verso Genova: Ronco Scrivia.

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo al Km 20.6 in direzione Genova, è presente una coda di 1 km tra Recco e Genova Nervi per lavori.

Sempre sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo ma, al Km 28.4 in direzione Rosignano, è presente una coda di 1 km tra Recco e Rapallo per lavori.

Il traffico in tempo reale sulla rete autostradale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do