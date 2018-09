A volte ritornano: ex assessore Farello ‘nuovo’ vice segretario regionale del Pd

Il Partito Democratico della Liguria oggi ha varato la nuova segreteria regionale.

“L’ambizione – ha spiegato il segretario regionale Vito Vattuone – è un ascolto dei bisogni, calandoci nel Paese reale, riprendendo il contatto con i nostri militanti e i nostri elettori. La priorità della nuova segreteria regionale sarà quella di ricostruire l’unità di un centrosinistra aperto e allargato inteso non come somma di sigle e partiti, ma come rete di realtà civiche, sociali ed economiche che possono condividere un’idea di governo della Liguria. Un’unità che dovrà realizzarsi a partire dalle elezioni 2019 che coinvolgeranno molti Comuni e il Parlamento europeo, fino ad arrivare alle fondamentali elezioni regionali del 2020”.

Vicesegretari:

Simone Farello, 44 anni, lavoratore nel settore delle infrastrutture di telecomunicazioni, già assessore comunale alla Mobilità e capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Genova.

Juri Michelucci, 44 anni, consigliere Pd Regione Liguria, già segretario PD La Spezia e assessore del Comune di Sarzana.

Membri della segreteria:

Giovanni Lunardon, 45 anni, capogruppo Pd Regione Liguria, già segretario Pd Liguria, segretario Pd Savona e consigliere comunale Savona.

Fulvio Briano, 47 anni, avvocato, già segretario Pd Savona e sindaco Cairo Montenotte.

Davide Natale, 46 anni, impiegato, consigliere comunale di Brugnato. Già: consigliere comunale, assessore Comune della Spezia, consigliere provinciale e segretario Pd La Spezia.

Jacopo Tartarini, 50 anni, avvocato. Già: assessore alla Spezia, segretario comunale dei DS e di sezione del PD.

Stefano Gaggero, 37 anni, ingegnere navale, ricercatore Università di Genova.

Pasqualina Calisi, 61 anni, medico cardiologo ospedaliero, molto sensibile sia alla difesa del diritto alla Salute sia all’organizzazione della Sanità.

Giancarlo Campora, 54 anni, impegnato nei temi della legalità e solidarietà, già sindaco di Campomorone.

Cristina Battaglia, 45 anni, consigliere Pd nel Comune di Savona, già candidata sindaco a Savona, da sempre impegnata sui temi dello sviluppo economico.

Emanuela Guerra, 29 anni, avvocato, si occupa principalmente di trasporti, logistica e comparto assicurativo. Capogruppo Pd nel comune di Albenga, dove il centrosinistra amministra dal 2014.

Antonio De Bonis, 60 anni, quadro commerciale in Poste Italiane. Già: consigliere comunale ed ex capogruppo Pd a Imperia, ex assessore Comune Imperia.

Giancarlo Manti, 57 anni, da sempre attivo nel mondo del volontariato ed associazionismo. Già: consigliere regionale Pd, consigliere comunale Pd a Imperia e segretario Pd Imperia.

Invitata permanente: Isabella Sorgini, presidente Assemblea Pd Liguria.

Coordinamento politico: sindaci di centrosinistra dei maggiori Comuni, consiglieri regionali parlamentari ed europarlamentari liguri.