A Villanova d’ Albenga successo per la Mostra Scambio Auto e Moto

SAVONA. 3 GIUG. Sta ottenendo un notevole successo di pubblico la bella due giorni dedicata, non solo allo scambio di accessori, ma anche di abbigliamento, oggettistica vintage, auto e moto d’epoca, in corso di svolgimento a Villanova d’ Albenga.

Si tratta della 38esima edizione di una kermesse che richiama ogni anno migliaia di appassionati non solo da tutta Italia, ma anche dall’ estero. La Mostra Scambio Ligure per auto e moto d’epoca, organizzata dalle Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, che ha sede proprio a Villanova d’Albenga, è infatti un evento che è atteso con ansia soprattutto da quegli appassionati più esperti che da anni si dedicano con passione e amore alle regine della strada.

“Anche quest’anno- ci ha spiegato il presidente del sodalizio Augusto Zerbone- siamo soddisfatti. Abbiamo già avuto un gran numero di standisti e migliaia di visitatori. Il nostro gruppo è nato nel 1990, fondato da pochi soci con il nome di Ruote d’Epoca Liguri, poi trasformato in Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori. Oggi contiamo più di 17 mila soci in tutta Italia e siamo al primo posto tra i club federati all’ A.S.I. Tra gli scopi del nostro sodalizio c’è quello di riunire gli appassionati delle due e quattro ruote, comprendendo anche aerei ed imbarcazioni, organizzare manifestazioni ed occasioni di incontro, contribuendo a far conoscere sempre più la nostra bella riviera ligure”.

Il Club in questi anni si è imposto all’ attenzione del panorama internazionale del motorismo storico per la spinta innovativa che, unita alla professionalità e capacità organizzativa, ha consentito al sodalizio di organizzare numerose manifestazioni ed eventi.

“Siamo anche- conclude Zerbone- stati i promotori della Rievocazione storica del Circuito di Ospedaletti, organizzata dal Comune di Ospedaletti ed evento ora divenuto biennale, mentre siamo giunti alla decima edizione della rievocazione storica Cuneo-Colle di Maddalena, che ora è diventata solo una passeggiata turistica con una piccola regolarità”.

Il club organizza inoltre tanti momenti di aggregazione sociale, con gite, raduni ed incontri tra i soci ed altri club, è impegnato alla riscoperta di vecchie strade, paesini dimenticati, antichi borghi, chiese e santuari e tanti bellissimi scorci della Riviera e del suo entroterra. Quest’ anno la Mostra Scambio vede la presenza di un centinaio di stand e bancarelle di appassionati provenienti dalla Francia e da tutto il Nord Italia, in particolare dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto e dall’ Emilia Romagna. Sono esposte auto, moto, ma anche biciclette, veri e propri pezzi d’antiquariato, che i collezionisti conservano gelosamente nei propri box, per poterli esporre, con grande orgoglio, in appuntamenti di rilievo del calendario del motorismo storico come questa Mostra Scambio villanovese.

CLAUDIO ALMANZI