A Varazze torna il “Lanzarottus Day”. Appuntamento l’1 ottobre con una sfilata nel centro storico cittadino.

A Varazze torna il “Lanzarottus Day” undicesima edizione.

Sabato 1 ottobre 2022 si terrà l’undicesima edizione del “Lanzarottus Day”, organizzata dall’Assessore al Patrimonio Storico Culturale in collaborazione con la Confraternita di San Donato e il locale Comitato Lanzarotto Malocello.

Una giornata dedicata al ricordo dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello, con la partecipazione e il coinvolgimento del locale associazionismo e delle Scuole di ogni ordine e grado.

Una manifestazione che anno dopo anno coinvolge sempre più Enti, Associazioni e persone interessate a dare il loro personale e fattivo contributo al successo di un evento rivelatosi di elevato valore sociale, culturale, storico e di promozione turistica che, quest’anno, condizioni meteo permettendo, ci farà assistere anche ad una sfilata per le vie del centro storico della “Città delle Donne”.

Ed ecco il programma dell’undicesima edizione del “Lanzarottus Day” di sabato 1 ottobre 2022:

– ore 9:30, ritrovo presso il Molo Comandante Gerolamo Delfino, con: Autorità Civili, Militari; Dirigente e Insegnanti (quelli coinvolti), delle Scuole e Asili di Varazze e Casanova; figlia e nipote del Comandante Delfino, Associazioni d’Arma; Associazioni storico-culturali, sociali, religiose e sportive.

– ore 9:40, Mariangela Calcagno, Assessore al Patrimonio Storico Culturale, apre i lavori di questa XI edizione e passa la parola per un breve saluto a: Sindaco Ing. Luigi Pierfederici; al Testimonial di questa edizione, il Consigliere della Regione Liguria e già Sindaco di Varazze, Avv. Alessandro Bozzano; a Renato Arri, Presidente della Confraternita San Donato, quest’anno chiamata a collaborare all’organizzazione della manifestazione; Rachele, figlia del Comandante Gerolamo Delfino, sponsor insieme alla sorella Caterina dell’evento, con Borsa di Studio in ricordo dell’impresa compiuta dal padre.

– ore 10:00, inizio sfilata (con scorta Polizia Municipale. Percorso: Via S. Caterina (marciapiede), attraversamento ss1 (strisce pedonali) via N. Bixio, via C. Battisti, via Gavarone, P.za Bovani;

– ore 10:20, sosta in ricordo dei caduti di tutte le guerre, con breve intervento del Sindaco e della responsabile ANPI, Francesca Agostini. Seguono 10 minuti di spettacolo degli allievi-e della Scuola Danzastudio Varazze coordinati da Giovanna Badano, Madrina di questa XI Edizione del Lanzarottus Day;

– ore 10:45, ripresa sfilata, via Mameli, p.za Dante;

– ore 11:00 – sosta per consegna attestato alla Gelateria “I Giardini di Marzo”, con foto di rito a Marco Venturino e suo Staff, Campioni del Mondo 2022, con breve intervento del Sindaco e dell’Assessore Mariangela Calcagno;

– ore 11:20, ripresa sfilata, attraversamento Viale Nazioni Unite, via Campana, P.za Beato Jacopo;

– ore 11:40, – sosta per consegna attestato alla Gioielleria Salvemini, per i suoi 120 anni di attività a Genova e Varazze, sponsor del “Lanzarottus Day” fin dalla sua prima edizione. Breve intervento del Sindaco e dell’Assessore Mariangela Calcagno. Seguono 10 minuti di spettacolo degli allievi-e della Scuola Danzastudio Varazze. Premiazione della Madrina di questa edizione, Giovanna Badano a cura di Simona Salvemini;

– ore 12:00, ripresa sfilata, via Malocello con i Figuranti del Corteo Storico di santa Caterina da Siena e sosta finale nello slargo Malocello, difronte alla “Gallery Malocello”, dove si presume sia nato l’insigne navigatore ed esploratore che all’inizio del XIV secolo riscoprì l’Arcipelago Canario e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote;

– ore 12:15, Mariangela Calcagno e Renato Arri aprono i lavori della cerimonia conclusiva della manifestazione con:

– Intervento del Sindaco, del Testimonial, della Madrina, degli Assessori presenti, del Prof. Giovanni Delfino (segretario del Comitato Lanzarotto Malocello Internazionale) e dei rappresentanti di: U Campanin Russu, Gruppo ANA, Gruppo ANMI, LNI, Museo del Mare, (Organizzatori passate edizione);

– Premiazione classi che si sono aggiudicate le borse di studio in palio e consegna attestati, con intervento Dirigente e Insegnanti e Maestre, quelli coinvolti, della Scuole e Asili di Varazze e Casanova;

– ore 12:45, Consegna premio “E vie du mậ”, istituito nel 2014 dall’allora Assessorato alla Cultura (oggi Assessorato al Patrimonio Storico Culturale) e quest’anno assegnato a Piero Spotorno, un giovane ed intrepido novantenne che, con il suo impegno di Presidente, cronista e tuttofare della locale emittente televisiva, continua a rendere sempre più grande e vivibile la sua Città: …Varazze.

– ore 13:00, conclusione manifestazione a cura dell’Assessore Mariangela Calcagno, che ringrazia la Confraternita di San Donato per il suo fattivo impegno e invita tutti alla XII edizione del “Lanzarottus Day”, che si terrà sabato 23 settembre 2023, con un’altra locale associazione chiamata a collaborare all’organizzazione.

Gli Artisti Varazzesi allestiranno la consueta esposizione di quadri nel perimetro dello slargo Malocello.

NB: In caso di tempo avverso la manifestazione si terrà sabato 8 ottobre 2022 con lo stesso programma.

Fonte: Città di Varazze