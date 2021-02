A Santo Stefano di Magra vaccinazioni per gli over 80

Dal 13 al 28 marzo in collaborazione con Asl5 al via le vaccinazioni anti-Covid per gli over 80 a Santo Stefano di Magra.

In collaborazione con ASL5, il Comune di Santo Stefano Magra annuncia che dal 13 al 28 marzo verranno vaccinati tutti i cittadini santostefanesi over 80 che nelle settimane scorse hanno manifestato la volontà di essere vaccinati contro il Covid-19, aderendo alla campagna vaccinale con l’invio di un apposito modulo predisposto dagli uffici comunali.

Per le vaccinazioni il Comune metterà a disposizione delle equipe mediche locali, l’Opificio Calibratura dell’area Vaccari che oggi ospita due studi medici allestiti per l’occasione in totale sicurezza e secondo le indicazioni ASL.

«Sono molto soddisfatta della collaborazione instaurata con il Dipartimento dell’Azienda Sanitaria – afferma la sindaca Paola Sisti – una collaborazione che proseguirà anche in futuro per garantire celerità e successo alla campagna di vaccinazione e all’insieme di strategie realizzate per contrastare la diffusione del virus».

«La nostra amministrazione – continua Sisti – si è messa fin da subito a disposizione della sanità locale impegnando il personale dipendente e i volontari di Protezione Civile nell’attività di consegna e raccolta delle adesioni che sono state catalogate e distribuite per tipologia di utenze così da organizzare al meglio gli appuntamenti per i vaccini, mettendo a disposizione anche auto mediche qualora fosse necessario per il trasferimento dalle singole dimore alla sede di vaccinazione».

«Un ringraziamento va ai volontari delle squadre di Protezione Civile del territorio, Croce Rossa e Pubblica Assistenza – conclude la sindaca – la cui preziosa collaborazione ci ha permesso di realizzare la campagna di vaccinazione per gli over 80, e non solo, prima di altri territorio».