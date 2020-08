A San Bartolomeo al Mare stasera musica punk rock

Continua il programma di eventi di San Bartolomeo al Mare che ad agosto è diventato “è ancora estate” e ha preso il posto di “Estate Diffusa”. Questa sera new wave e punk rock con i The Wavers 51.

Una programmazione sicuramente meno “diffusa” ma certamente molto interessante, che consente di limitare il numero di eventi e di ridurre ulteriormente le occasioni di possibili assembramenti, andando incontro alle ultime decisioni del Governo, finalizzate ad una maggiore cautela.

Il calendario di “è ancora estate” prevede:

Sabato 08/08/20 The Wavers 51.

La musica live fa da sottofondo alle serate estive sul Lungomare delle Nazioni. The Wavers 51 è una cover band orientata a sonorità new wave e punk rock. È formata da 5 elementi che vantano la presenza anche in altre band di spicco come Carogne, Maneras, Terzopotere, Marasma, Chupacabras, Coguari, Cunninghams. Le loro band favorite sono The Clash, Depeche Mode, Iggy Pop, Dead Kennedys, The Cure, The Specials.

Mercoledì 12/08/20 Paolo Bianco e Simone Molardi.

Paolo Bianco, conosciuto anche come Mister Karaoke, vanta oltre 27 anni di carriera nelle piazze, nei locali, nei teatri, non solo della Riviera, ma anche a Torino, Cuneo, Genova, Milano, Bologna. Il cantante e presentatore ligure suonerà in Piazza Torre Santa Maria con lo showman e chitarrista Simone Molardi.

Giovedì 13/08/20 Selezione musicale a cura di Radio GRock.

Uno spazio interamente dedicato alla musica di successo: a partire dalle ore 21.30, in piazza Torre Santa Maria, Radio GRock seleziona pezzi estivi alternandoli a classici intramontabili.

Venerdì 14/08/20 Soul Engine.

Soul Engine è quartetto che mischia soul, funk, blues e reggae, lasciando molto spazio all’improvvisazione.

Sabato 15/08/20 Elisabetta Gagliardi con “Super Pauer Quartet”.

La voce elegante di Elisabetta Gagliardi, la classe del maestro Andrea Negruzzo al pianoforte, l’esperienza di Francesco Albertazzi all’ukulele e il groove alle percussioni di Paolo Facco sono gli elementi di sicuro successo di questo quartetto che propone successi pop internazionali e non, in chiave acustica.

Mercoledì 19/08/20 Karaoke con Paolo Bianco.

Appuntamento alle ore 21.30 in piazza Torre Santa Maria con Paolo Bianco, Mister Karaoke, da oltre 27 anni animatore di piazze, locali, teatri, non solo della Riviera ligure, ma anche a Torino, Cuneo, Genova, Milano, Bologna. Il cantante e presentatore ligure darà modo a turisti e residenti di poter entrare nell’ “acquario” di Piazza Torre Santa Maria, per cantare in tutta sicurezza.

Giovedì 20/08/20 Selezione musicale a cura di Radio GRock.

Uno spazio interamente dedicato alla musica di successo: a partire dalle ore 21.30, in piazza Torre Santa Maria, Radio GRock seleziona pezzi estivi alternandoli a classici intramontabili.

Venerdì 21/08/20 Denise Vola.

Denise Vola nasce con il rock and roll nel sangue, sulle note di Elvis Presley, e coltiva fin da piccola la passione per il canto che diventa negli anni una vera e propria esigenza espressiva. Nel 2016, tramite un contest legato al Festival di Sanremo, presenta il suo EP “Una Goccia”, con il quale inaugura la sua avventura cantautoriale nella musica pop/blues. L’anno successivo, nello stesso contesto, presenta “Per non Dimenticare”, appartenente ai generi blues, gospel e R&B. Durante il Festival di Sanremo 2019, si esibisce nuovamente al Palafiori, per le vie della citta` e da Red Ronnie al RoxyBar, presentando il brano “Ritagli di te”.

Sabato 22/08/20 Rock and Roll Boys.

I Rock and Roll Boys sono sei ragazzi che hanno deciso di riunirsi per ricordare il favoloso rock and roll anni 50 e 60. Suonando in giro per l’Italia hanno aggiunto al loro repertorio anche qualche “chicca” del ventennio successivo.

24/08/20 Jokers.

La jokers blues band è attiva dai primissimi anni ottanta, ha cambiato formazione alcune volte, attualmente è composta da sei elementi. Il repertorio è di brani rielaborati in chiave blues, spaziando tra rhythm ‘n’ blues soul, blues, funky e rock.