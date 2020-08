Valentina Sassi, il migliore Tennis italiano

La coach di tennis Valentina Sassi, ha ottenuto un nuovo riconoscimento in USA

Altro riconoscimento per Valentina Sassi in USA

La tennista azzurra Valentina Sassi, in data odierna ha ricevuto la

certificazione di livello Elite Professional USPTA, massimo

riconoscimento per i coach negli Stati Uniti.

La vincitrice della medaglia di bronzo ai giochi olimpici del

mediterraneo e degli assoluti d’Italia, sta portando in alto il tennis

azzurro anche oltre oceano.

Il sogno della campionessa Sassi è quello di poter guidare un giorno la

squadra azzurra di tennis ai giochi olimpici.