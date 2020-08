A Riva Ligure ritorna lo Streetfood Festival

Il cibo di strada sarà protagonista a Riva Ligure con “Streetfood Festival” che animerà piazza Ughetto da venerdì 28 agosto a domenica 30 agosto!

L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Cuochi Itineranti con il patrocinio del Comune di Riva Ligure, per promuovere la preminenza della cultura gastronomica sull’avvilente commercializzazione del cibo e su ogni forma d’ignoranza alimentare con l’obiettivo di salvaguardare i valori della cucina italiana. L’evento si inserisce nel quadro delle numerose iniziative estive volute dall’amministrazione del sindaco Giorgio Giuffra per animare le serate estive della ridente cittadina del ponente ligure.

L’assessore al turismo Francesco Benza, sottolinea “la volontà di riproporre gli eventi che in passato hanno avuto successo con il miglior afflusso di pubblico. In questa estate “particolare”, oltre lo Streetfood Festival, diventato oramai un appuntamento fisso delle serate estive, abbiamo riproposto la “Ruota del Gusto”, abbiamo spostato in piazza Ughetto, per poter accogliere un numero maggiore di pubblico, le serate de l’ ”Estate dei Bambini” oltre che numerose altre iniziative. Uno degli obiettivi della nostra amministrazione è di accogliere nel migliore dei modi i turisti ed i residenti nel nostro litorale e, oltre all’impegno per le serate estive, lavoriamo intensamente anche per la tutela dell’ambiente per offrire un litorale pulito. Ed è per questo motivo che siamo orgogliosi di aver ottenuto per il secondo anno consecutivo la Bandiera Blu che festeggeremo Domenica 30 agosto”.

Si comincia con la cena venerdì 28 per proseguire con la cena di sabato 29 ed il pranzo e la cena domenica 30 agosto. Tre giorni di “cibo da strada” con operatori selezionati e rappresentanti la qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane. All’interno del “villaggio” i visitatori potranno gustare sia i classici che alcune specialità del cibo da strada italiano, oltre che alcune particolarità internazionali. Ad accompagnare il cibo la birra artigianale italiana ed estera. Il tutto preparato e cucinato al momento da “chef”, selezionati dagli organizzatori, che parteciperanno con i loro caratteristici stand o con i loro mezzi attrezzati.

“Ritorniamo, come ogni anno, con molto piacere a Riva Ligure e lavorando a stretto contatto con l’assessorato al turismo – commenta Massimo Perrone, presidente dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti – vogliamo, ogni volta, realizzare un evento, che essendo, oramai, consolidato nel tempo, deve offrire ogni volta delle novità. Ringrazio l’amministrazione comunale, in particolar modo l’assessore Francesco Benza ed il sindaco Giorgio Giuffra per la fiducia posta nei confronti della nostra associazione in questo periodo di convivenza con la prevenzione al Covid19. Svolgeremo un evento nel rispetto delle “Linee Guida” e ringrazio fin da ora il pubblico per la comprensione e la collaborazione”.

Tutte le informazioni aggiornate sull’evento si potranno trovare alla pagina Facebook dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti (@aicistreetfoodfestival).