San Martino, questa sera interruzione idrica dalle 21 alle 24

Per il completamento dei lavori di riparazione della tubazione idrica di via San Martino, danneggiata due giorni fa da una ditta che eseguiva lavori stradali per conto terzi, si rende necessario un intervento che comporterà la sospensione dell’erogazione dell’acqua oggi 27 agosto 2020, dalle ore 21 circa alle ore 24 circa, nelle seguenti vie della delegazione: Via San Martino, Via Papigliano, Via Silvio Lagustena, Via Puggia, Via Sturla, Via di Serretto, Via Eleonora Duse, Via Luigi Devoto, Via Isonzo (dal Civ 1 al Civ 5), Via Gorizia.

Si precisa che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori, che continueranno il normale servizio.

In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.

A comunicarlo è Iren Acqua.