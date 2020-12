A Recco nuovo ambulatorio Asl3 per tamponi rapidi

Da mercoledì 9 attivo un nuovo punto tamponi rapidi covid di Asl3 a Recco

Genova – Continuano le aperture di Ambulatori Integrati Asl3 sul territorio. A Recco, dopo le prove generali di questa mattina, viene attivato da mercoledì 9 dicembre un nuovo punto per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi, in modalità pedonale, presso la P.A. Croce Verde di Recco in Via Milite Ignoto 17.

Il servizio nasce dalla collaborazione tra Asl3, nove Medici di Medicina Generale di Recco e Camogli, Comune di Recco e P.A. Croce Verde di Recco. A partire da mercoledì dunque i tamponi antigenici rapidi (TAR) saranno effettuati tutte le mattine dalle 9 alle 12 attraverso la prenotazione del Medico di Medicina Generale.

L’attività si affianca all’Ambulatorio Asl3 aperto il 6 novembre presso l’ex Ospedale Sant’Antonio di Recco. Quest’ultimo in accesso diretto pedonale dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Per consultare la mappa territoriale degli altri punti per l’effettuazione tamponi di Asl3: http://www.asl3.liguria.it/coronavirus/speciale-tamponi/sedi-asl3-per-i-tamponi.html