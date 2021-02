A Palazzo Ducale riprende la mostra Edipo: io contagio

Liguria di nuovo in zona gialla! E da lunedì 1° marzo nel Sottoporticato di Palazzo Ducale riapre la mostra performativa “Edipo: io contagio“, che sarà prorogata sino al 19 marzo, visto il grande successo di pubblico ottenuto nelle prime due settimana di apertura.

Ideata da Davide Livermore e prodotta dal Teatro Nazionale di Genova in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale, la mostra offre un emozionante percorso tra gli imponenti elementi scenici, messi a disposizione dal Teatro alla Scala, e teche trasparenti orizzontali e verticali al cui interno attori in carne ed ossa recitano frammenti dell’Edipo Re di Sofocle in occasione della peste in Tebe, quale specchio simmetrico e implacabile dell’attuale pandemia.

L’ingresso alla mostra è gratuito e si accede in piccoli gruppi, secondo un protocollo che garantisce la massima sicurezza. Le prenotazioni sono già attive sul sito del teatro. Eli/P.

Internet: www.teatronazionalegenova.it