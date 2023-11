A Murta la 37^ Mostra Dalla A... alla Zucca

Nei weekend 11-12 e 18-19 novembre

Nei prossimi weekend dell’11-12 e 18-19 novembre, in occasione delle celebrazioni per la festa di San Martino, Murta torna grande protagonista con la sua tradizionale mostra “Dall’A …alla Zucca” giunta alla 37esima edizione. Tema di quest’anno è “La Zucca tra Sport e Giochi. Tenersi in forma con le cucurbitacee”.

L’esposizione, sostenuta dal Comune di Genova con la collaborazione del Municipio V Valpolcevera, sarà inaugurata sabato 11 novembre alle 10.30 e visitabile sino alle 18, nei giorni successivi l’orario di apertura sarà 10-18. Come consueto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Da lunedì 13 novembre a Palazzo Tursi si potrà apprezzare l’esposizione fotografica di alcuni esemplari di zucche selezionate negli anni per la loro particolarità e che cattureranno la curiosità dei visitatori.

Domenica 19 novembre dalle 18 saranno premiate la zucca più grossa, la più lunga, la più strana, la più bella e la “Miss Val Polcevera”; mentre la zucca più strana e quella più bella saranno decretate dai visitatori, sulla base delle loro votazioni.

Riconoscimenti anche alla più bella composizione di zucche, a chi porterà più cucurbitacee ed alle più belle esposizioni esposti dei negozi della Valpolcevera aderenti all’iniziativa “Vetrine in festa”.

«La valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio agricolo ed enogastronomico del nostro territorio ha nella mostra della Zucca di Murta uno dei massimi esempi, sia per la passione e impegno profusi sia per la qualità dell’offerta proposta.

Per la nostra Amministrazione è quindi un grande piacere ribadire il sostegno a questa iniziativa e ringraziare gli organizzatori, bravissimi a mantenere costantemente vivo questo appuntamento che esalta l’identità e la comunità della Val Polcevera contribuendo a stringere un legame sempre più forte con tutta la città.

Un lavoro di squadra assieme al consigliere con delega alle Vallate Bevilacqua e al Municipio V per valorizzare assieme uno dei luoghi della Valle che da 37 anni attira genovesi e non nei weekend di novembre.», afferma Paola Bordilli, assessore al commercio, artigianato, Pro Loco e tradizioni cittadine.

Nel paese dell’entroterra genovese immerso nel verde saranno allestiti stand gastronomici che proporranno piatti a base di zucca e degustazioni di vino bianco Novello Valpolcevera fresco di vendemmia.

Anche questa edizione della mostra “Dall’A …alla Zucca” sarà arricchita da attività di contorno: nella palestra della scuola primaria “Doge Giovanni da Murta” saranno esposti lavori degli alunni degli istituti valpolceveraschi; conferenze, visite al Roseto di Murta ed alla chiesa parrocchiale, nordic walking, orienteering per le stradine del paese ed escursioni al sentiero Murta-Asósto di Bigiæ organizzate dalla sezione di Bolzaneto del CAI (Club Alpino Italiano), con partenze dalla piazza della Chiesa di Murta.

Programma, dettagli e curiosità dell’evento sono pubblicati sul sito www.murtaezucche.it, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram dell’iniziativa.

Tra i premi ai vincitori e alle classi scolastiche, in segno di riconoscenza per i loro elaborati, anche ingressi gratuiti alle principali mostre cittadine e all’Acquario di Genova.

AMT potenzierà il servizio bus tra il fondo valle e la mostra. Sarà possibile parcheggiare le auto in via N.S. della Guardia. Sono state inoltre stabilite le seguenti modifiche alla viabilità: dalle ore 8 alle 19 divieto di transito in via Massuccone Mazzini dall’intersezione di via Ugo Polonio, proseguendo via Doge Giovannni da Murta fino alla piazza Chiesa di Murta ad esclusione dei mezzi degli operatori commerciali e dei residenti in zona.

Dalle ore 6 alle 19 divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli inadempienti in piazza Chiesa di Murta e via Doge Giovannni da Murta dal civico 24 alla piazza Chiesa di Murta.

Dalla sua prima edizione del 1987, la mostra “Dall’A… alla Zucca” ha aumentato la sua popolarità non solo a livello locale.

Di anno in anno le zucche sono state inserite in un contesto espositivo che ha inquadrato personaggi, periodi storici e attività del territorio attraverso un’attenta documentazione abbinata alla ricerca di notizie curiose e di aspetti inconsueti.

Nei suoi ininterrotti trentasei anni di vita l’esposizione ha “viaggiato” nel quattordicesimo secolo con Giovanni da Murta, il secondo Doge di Genova, e nel Risorgimento attraverso la figura della sorella di Giuseppe Mazzini che abitò a Murta.

I suoi temi hanno riguardato anche i traffici commerciali sulla Via del Sale, la nascita delle linee ferroviarie lungo la Valpolcevera, Cristoforo Colombo e l’arrivo delle zucche in Europa ma anche la Luna o il dialetto genovese e l’arte genovese in tutte le sue espressioni.

Tutti i dettagli su www.murtaezucche.it