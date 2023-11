Consiglieri Lista Toti: linea del Pd dettata dal Fatto Quotidiano

“La linea del Partito democratico? L’ha detta il Fatto Quotidiano. Incredibile che il giornale della decrescita felice e del giacobinismo anti-impresa, sia la nuova Pravda del rinnovato partito comunista della Liguria a trazione Schlein/Orlando”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri regionali della Lista Toti.

“Se un imprenditore che rappresenta una eccellenza nel Mediterraneo – hanno spiegato i consiglieri totiani – vuole investire e creare lavoro e ricchezza, cosa dovrebbe fare la pubblica amministrazione? Ovviamente impedirlo con ogni mezzo, come dovrebbe fare con crociere, jet privati o la costruzione di yacht e di alberghi.

La Liguria immaginata dal Pd sembra sempre più una versione rinnovata del soviet supremo, dove invidia sociale e egualitarismo sono la cifra della comunicazione e della propaganda.

E più la Liguria cresce come occupazione e come opportunità, più aumenta la rabbia dei dirigenti del Pd. Forse anche per la consapevolezza che nelle aziende private eccellenze del nostro paese, loro francamente non sarebbero mai stati assunti.

La nostalgia per il lavoro raccomandato in una municipalizzata o in un’industria di Stato, possibilmente in perdita, produce ormai un effetto nostalgia indomabile nella classe dirigente di un partito che non riesce a rappresentare il lavoro e la crescita del nostro paese.

Meglio così, gli elettori li hanno già condannati a guardare il mondo da una panchina dei giardinetti. Ora sanno anche cosa leggere per ammazzare il tempo: il Fatto Quotidiano, in cerca di nuove ispirazioni”.