A Loano uno stage di Ju-Jitsu al PalaGarassini. 1 e 2 ottobre l’evento nazionale dell’Asd Tamashii Ryu Ju-Jitsu.

A Loano uno stage di Ju-Jitsu, 13° incontro tecnico nazionale.

La manifestazione gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Molto fitto il calendario di attività. La giornata di sabato 1 ottobre comincerà alle 8.30 con le operazioni di iscrizione e l’apertura dello stage.

Seguiranno, a partire dalle 9.30, le lezioni di Shodan kansetsu no kata, di Hogeki hoko no kata e di Yawara no Kata.

Dopo il pranzo, alle 14.40 nuove sessioni di difesa personale e studio dei settori. Alle 17 la commissione tecnica sarà a disposizione degli esaminandi. Dopo la cena, alle 21.30 assemblea delle società.

Domenica 2 ottobre alle 8.30 inizieranno le operazioni di iscrizione, mentre dalle 9.30 prenderà il via il programma tecnico, cui seguiranno sessioni di Ju tai no kata e Tanto Dori no kata.

Alle 16 prenderanno il via gli esami di grado e qualifica.