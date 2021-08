A Loano l’esordio della Bike Patrol della Polizia Locale. A Ferragosto il via ufficiale della pattuglia in bicicletta, già attiva dal primo giorno.

Nella città di Loano l’esordio della Bike Patrol della polizia

Ha fatto il suo “esordio ufficiale” nella giornata di Ferragosto la “Bike Patrol”.

E’ la pattuglia in bicicletta nata su iniziativa dell’assessorato e del comando della polizia locale di Loano.

In collaborazione con l’Associazione Accademia Italiana Pattuglia in Bicicletta.

Nel primo giorno interventi in ausilio degli steward sulle spiagge.

Identificate cinque persone che non rispettavano i divieti previsti dalla vigente ordinanza balneare.

Gli agenti in bicicletta hanno attirato non poco l’attenzione di cittadini e turisti, incuriositi da questa “novità”.

Tuttavia, rappresenta anche una sorta di ritorno al passato.

Gli stessi agenti hanno potuto constatare la praticità del mezzo per arrivare in pochi minuti nei luoghi di intervento.

Questo soprattutto in questo periodo, aggirando il traffico e potendo accedere comodamente alle aree del centro storico.

Dal punto di vista del lavoro quotidiano, i benefici portati dall’utilizzo della bici quale mezzo di locomozione per gli agenti sono molteplici:

operatori in bicicletta possono fornire un importante supporto ai loro colleghi in auto, in moto o a piedi.

I mezzi a due ruote, infatti, sono in grado di arrivare in luoghi fuori mano.

I pattugliamenti in auto di solito non riescono a raggiungerli.

Gli operatori in bici, dunque, possono dare un contributo importante, ad esempio, nella lotta contro l’inquinamento e l’abbandono di rifiuti.

Ma non solo: la pattuglia in bicicletta è in grado di avere un migliore contatto con il cittadino.

Il servizio di prossimità in bicicletta è dunque fondamentale per far avvertire ancora di più la presenza della polizia locale sul territorio.

Sui social è visibile il video di presentazione della “Bike Patrol”.

https://www.instagram.com/p/CSl8N3QjLq7/?utm_source=ig_web_copy_link