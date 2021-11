A Leolandia è già Natale e si festeggia con un regalo speciale. Inaugurazione della stagione natalizia il 13 novembre.

A Leolandia è già Natale con sorprese per il 50° anniversario.

Continuano le sorprese per il 50° anniversario del parco, che il 13 novembre inaugura la stagione del Natale Incantato con l’apertura del Museo di PJ Masks City, attrazione unica al mondo, attesissima dai piccoli.

A Leolandia i regali di Natale si scartano in anticipo! A partire dal 13 novembre il parco a tema numero 1 in Italia su Tripadvisor, si veste di magia con il Natale Incantato e, per festeggiare mezzo secolo di storia del divertimento, accoglie i suoi ospiti con una grande sorpresa:

il Museo di PJ Masks City, una nuova attrazione in esclusiva mondiale dedicata a tutti i piccoli fan della serie TV campione di ascolti in Italia e all’estero.

Con una perfetta combinazione di effetti speciali e scenografie immersive, il Museo catapulta grandi e piccini in un’avvincente missione al fianco dei Superpigiamini, per salvare il mitico Pterodattilo dall’attacco dei cattivi.

Un’avventura divertente e piena di colpi di scena che terminerà con una grande festa, incontrando Gattoboy, Geco e Gufetta per una foto ricordo e un caloroso abbraccio.

Le novità del Natale Incantato continuano con gli spettacoli dal vivo per tutta la famiglia, che promettono tanto divertimento e un pizzico di commozione tra scintillanti costumi, musiche originali e canti natalizi, per vivere da protagonisti lo spirito delle feste.

Imperdibile il nuovo musical “Desiderio: la melodia del Natale”, messo in scena dal cast artistico del parco:

un lungo viaggio alla ricerca della melodia del Natale da Leolandia a New York, passando per la Siberia e l’Irlanda, con uno splendido e inatteso happening finale!

Tra ambientazioni suggestive, addobbi da favola e luci sfavillanti, tutta la giornata è scandita da momenti di intrattenimento a tema natalizio, da sempre punto di forza dell’offerta di Leolandia, in grado di coinvolgere tutti i target del parco, tanto i bambini quanto gli adulti:

all’apertura, danno il benvenuto agli ospiti le Fate delle Nevi, eleganti Dame e i Piringuini, spiritosi e divertenti pinguini sbarcati a Leolandia alla ricerca di Santa Claus e della sua cassetta della posta.

Gli ospiti di tutte le età possono assistere alla tradizionale parata natalizia, gustare squisite leccornie a base di cioccolata e panna montata, consegnare a Babbo Natale in persona le letterine con i desideri e i buoni propositi per il nuovo anno e scattare con lui una magica foto ricordo!

Al tramonto, la sempre incantevole cerimonia di accensione del maestoso albero di Natale regala altri attimi di magia, tra giochi di luci, musiche e colori.

Il momento più atteso è l’incontro con gli idoli dei cartoni animati:

i padroni di casa Leo e Mia, rigorosamente vestiti con abiti natalizi, accompagnano i piccoli ospiti intonando i classici canti delle feste.

Presenti anche Masha e Orso nella loro Foresta e i personaggi della serie di successo mondiale Miraculous™ – le storie di Ladybug e Chat Noir, con uno spettacolo acrobatico che li vede ancora una volta alle prese con il perfido Papillon.

Infine, gli amatissimi Bing e Flop cantano e ballano sulle note della “Canzone dell’Arcobaleno”, mentre il Trenino Thomas accoglie i suoi beniamini a bordo dei suoi luccicanti vagoni blu per il giro del parco.

Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia, dichiara:

“Il nostro è da sempre il parco più amato dai bambini: a Leolandia si vive la vera magia del Natale, che scalda i loro cuori e lascia anche i grandi a bocca aperta.

Per noi questa stagione ha il sapore della rivincita dopo due anni di chiusure.

Il più grande augurio che possiamo fare ai nostri ospiti è quello di un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile e il nostro regalo è la possibilità di vivere momenti davvero magici ed unici che rimarranno per sempre indelebili nei loro ricordi”.

Confermata la promozione che prevede per coloro che visitano il parco nel periodo del Natale Incantato, in aggiunta al consueto secondo ingresso da sfruttare entro la fine della stagione, un altro ingresso omaggio da utilizzare in primavera entro il 31 maggio 2022, in base al calendario pubblicato sul sito www.leolandia.it.

Maggiori informazioni

Sempre sul sito del parco è possibile acquistare biglietti a data fissa o libera: considerato il periodo, un’idea regalo perfetta!

Leolandia – Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate, Tel. 02 9090169.