A La Spezia nuova stazione di ricarica elettrica Atlante. Il Centro Le Terrazze all’avanguardia nella mobilità sostenibile.

A La Spezia nuova stazione di ricarica elettrica, i dettagli.

Il Centro Commerciale Le Terrazze dà continuità al proprio impegno in termini di sostenibilità sociale e ambientale con l’installazione di stazioni di ricarica rapida per i veicoli elettrici.

Tale percorso è portato avanti con Atlante, società del Gruppo NHOA dedicata all’infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici.

Il Centro Commerciale Le Terrazze si appresta dunque a diventare un punto di riferimento non solo per tutti gli spezzini che hanno scelto la mobilità elettrica ma anche per molti automobilisti che transitano dalla città ligure per motivi di lavoro e per i turisti che vogliono spostarsi sul territorio in modo sostenibile.

Parallelamente, il tempo di attesa per la ricarica diventa un’importante occasione di svago, tra shopping e ristoro.

Giuseppe Muni, direttore del Centro commerciale Le Terrazze, dichiara:

“I temi dell’accessibilità e della sostenibilità non possono prescindere, oggi, dallo sviluppo della mobilità elettrica.

Le nuove colonnine rapide e ultra-rapide di Atlante garantiranno un servizio essenziale per un segmento di visitatori destinato a crescere negli anni.”

“Siamo lieti di collaborare con Le Terrazze di La Spezia con l’obiettivo comune di guidare la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile e ad emissioni zero.” ha commentato Marc-Oliver Rossi, Direttore commerciale di Atlante.

LE TERRAZZE è un centro commerciale situato alla Spezia in via Fontevivo.

Con una GLA (Superficie Lorda Affittabile) complessiva pari a 38.600 mq, è il maggiore centro commerciale della provincia.

Vanta un’offerta completa ed equilibrata in una struttura moderna ed ecosostenibile, con 103 unità retail a pieno regime di cui oltre 80 negozi, 16 ristoranti e bar, 1 ipermercato, 1 palestra con piscina, 1 sala giochi. Aperto da marzo 2012, il centro è attualmente gestito da Sonae Sierra, società internazionale specializzata nello sviluppo e nella gestione di centri commerciali.