A Genova Wall of Dolls contro la violenza sulle donne

Wall of Dolls #StopViolence.

A Genova una giornata contro la violenza sulle donne. Il 24 novembre in Piazza De Ferrari.

In arrivo a Genova l’iniziativa Wall of Dolls #StopViolence, una giornata interamente dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, che avrà luogo domenica 24 novembre dalle ore 15 in Piazza De Ferrari e, a seguire, all’Arena Albaro Village. Durante la giornata si susseguiranno incontri, testimonianze, spettacoli, concerti e dj set per dire un no collettivo alla violenza sulle donne.

L’evento, giunto alla quarta edizione, è organizzato dal progetto nazionale Wall of Dolls in collaborazione con Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche della Liguria. Alla conferenza stampa interverranno l’assessore al Personale e Pari Opportunità del Comune di Genova Giorgio Viale e l’organizzatrice dell’evento Barbara Bavastro, coordinatrice di Wall of Dolls Liguria e referente OPI eventi Stopviolence.