A Genova l’evento Foxe de Zêna – Omaggio ai Nostri cantautori. Venerdì dalle 17 in via Cecchi. Presentano Simona Cappelli e Claudio Gambaro.

A Genova l’evento Foxe de Zêna. Un evento in onore degli artisti liguri in generale che si sono distinti ben oltre i confini regionali.

In particolare una commemorazione dei 12 cantautori e compositori che hanno vissuto, lavorato o che frequentavano la piazzetta di via Cecchi all’angolo con corso Torino e che sono ricordati nelle targhe che sono state apposte nel 2019 proprio in Via Cecchi:

Fabrizio De André, Luigi Tenco, Joe Sentieri, Giorgio Calabrese, Nino Ferrer, Pippo e Pucci dei Trilli, Pippo Barsizza, Mario Cappello, Roberto Arnaldi, Natalino Otto, Bruno Lauzi e Umberto Bindi.

L’evento é organizzato dall’Associazione Primi Passi, con il patrocinio, la partecipazione finanziaria e la messa a disposizione di beni del Municipio VIII Medio Levante e la collaborazione del Civ Foce 2.0.

Si partirà alle ore 17.00 con l’ omaggio ai cantautori delle panchine con Chiara Atzeni, Marie Giambruno, Francesco Ciapica, Mauce e Barbara Opletal.

Alle ore 18.00 si proseguirà con un viaggio tra la musica e le parole degli artisti liguri che hanno fatto la storia della musica italiana.

Avverrà con Le Note di Genova, gruppo formato da Vladi dei Trilli, Stephanie, Valeria Saturnino e Alberto Marafioti.

Ospite d’eccezione il musicista e autore Mauro Culotta.

Presentano Simona Cappelli e Claudio Gambaro.