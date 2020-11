A Genova la mostra fotografica dell’artista Jiménez Deredia

Le opere di Deredia esposte a Genova diventano una mostra fotografica. Presso tre Spazi Enel del capoluogo ligure sarà possibile ammirare le fotografie delle opere dell’artista costaricano.

Dal settembre scorso, la città di Genova si è trasformata in un museo a cielo aperto grazie all’esposizione di otto grandi opere dell’artista Jiménez Deredia che si potranno ammirare, fino al 30 novembre, nel tessuto urbano della città, dalla Stazione Brignole al Porto Antico.

A partire da oggi, e per tutta la durata della manifestazione, si potranno osservare le sculture, fotografate negli scenari spettacolari del capoluogo ligure, anche presso gli Spazi Enel di via Brignole de Ferrari 22r, via Carlo Rolando 150/152 R e via Ramiro Ginocchio 6r. I clienti che si recheranno presso questi uffici per richiedere l’attivazione o la modifica di contratti, consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica, gas e prodotti di efficienza energetica, o per attivare la connessione della fibra con canone gratis nei primi mesi di fornitura, saranno, quindi, accolti dalle suggestive immagini dalle caratteristiche forme circolari e ovali, ricorrenti nell’immaginario dell’artista.

“Enel è da sempre impegnata nel sostenere iniziative artistico-culturali e, specialmente in un momento difficile come questo, pensiamo ci sia un forte bisogno di cultura – sostiene Giuseppe Acquaviva, responsabile dell’Area mercato di Enel Energia per Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta. In particolare, supportiamo iniziative che creano un contatto diretto con le comunità locali, promuovendo le eccellenze e i valori del territorio, nel rispetto della massima tutela della salute e della sicurezza. Crediamo in progetti innovativi che intendono offrire ai cittadini una visione dell’energia orientata al futuro”.

Enel ricorda che, all’interno dei negozi, si potrà accedere solo se muniti di mascherina, gli ingressi saranno scaglionati garantendo il distanziamento tra le persone, e ogni punto vendita è provvisto di dispenser di gel disinfettante per la sanificazione delle mani dei clienti. All’interno dei negozi sono inoltre previsti interventi di pulizia aggiuntivi, mediante igienizzazione giornaliera e sanificazione.

