Festival Eccellenza al Femminile: 4 appuntamenti per 4 sere

Prima edizione di Teatro Comico Femminile alla Sala Mercato dal 3 al 6 dicembre

Quattro appuntamenti per 4 sere, al Festival dell’Eccellenza al Femminile. La comicità è donna e si celebra al Festival dell’Eccellenza al Femminile che inaugura la prima edizione di una mini-rassegna di ”teatro comico al femminile”

Quattro serate in Sala Mercato e quattro proposte di spettacoli d’autore per esplorare l’ironia, l’introspezione, la creatività delle donne e i generi del ‘comico’ tra stand-up comedy e surrealtà, ispirandosi a film culto, a Beckett o a Woody Allen nell’ordine: martedì 3 dicembre – Psychodrama con Valentina Virando (di Matt Wilkinson, traduzione di Monica Capuani; regia e video di Valerio Mieli) mercoledì 4 dicembre – L’esperimento di e con Monica Nappo, giovedì 5 dicembre Giorni infelici di e con Sabina Scuccimarra (regia Martino D’Amico) venerdì 6 dicembre Cuoro di e con Gioia Salvatori

Proseguono gli appuntamenti in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova nell’ambito del programma della Ventesima edizione Festival dell’Eccellenza al Femminile, ideato e diretto da Consuelo Barilari.

Tra il 3 e il 6 dicembre la Sala Mercato ospita quattro spettacoli di teatro comico al femminile che inaugurano la prima edizione all’interno della programmazione del Festival.

I quattro lavori, tutti in forma monologo, attraversano temi universali come l’identità, l’amore, le aspettative sociali e le relazioni interpersonali, dando spazio a voci femminili potenti e a sguardi ironici e profondi sulla condizione umana.

Ogni serata rappresenta un’occasione unica per entrare in contatto con la sensibilità e l’umorismo delle quattro atrici\autrici\interpreti, capaci di divertire, evocare e far riflettere.

Un’ora prima di ogni spettacolo – Il menù della Poesia :

attori e attrici professionisti, nei panni di camerieri d’eccezione, presentano un menù speciale composto da poesie d’autore del nostro patrimonio letterario.

Il pubblico può consultare il menù, scegliere la poesia che desidera e ascoltarne la lettura, trasformando la parola scritta in un’esperienza condivisa.

Martedì 3 dicembre | Sala Mercato, ore 20.30

Psychodrama

di Matt Wilkinson; traduzione Monica Capuani

con Valentina Virando

regia Valerio Mieli

Durata dello spettacolo 50 minuti

***

Mercoledì 4 dicembre | Sala Mercato, ore 20.30

L’esperimento

di e con Monica Nappo

scene e costumi Barbara Bessi

produzione Fondazione Teatro Due

*Il testo è pubblicato da Cue Press

Durata dello spettacolo 60 minuti

***

Giovedì 5 dicembre | Sala Mercato, ore 19.30

Giorni Infelici

di e con Sabrina Scuccimarra

regia Martino D’Amico

Durata dello spettacolo 55 minuti

***

Venerdì 6 dicembre | Sala Mercato, ore 20.30

Cuoro – Inciampi per sentimenti altissimi

di e con Gioia Salvatori

Durata dello spettacolo 60 minuti

Info e biglietti

telefono 010 5342 720; e-mail teatro@teatronazionalegenova.it

www.teatronazionalegenova.it